LAURA EISENHOWER | IL MIO BISNONNO SAPEVA DI UFO E ALIENI

Il documento completo sulle dichiarazioni di LAURA EISENHOWER su Alieni - complotti e Ufo : dichiarazioni di Laura Eisenhower su Alieni,complotti e Ufo di Rosalba Ecco la dichiarazioni completa Ufficiale avvenuta al Simposio Mondiale di San Marino il 30 Marzo 2014 . Tale dichiarazione ufficiale (ma in versione inglese) in PDF potete scaricarla QUI “Nei consigli di governo, dobbiamo guardarci contro l’acquisizione di influenza indebita, sia che venga richiesta o no, […] L'articolo Il documento completo sulle ...