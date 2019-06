Gp di Lugano | vince Ulissi | Nibali quinto

GP Lugano 2019 - Diego Ulissi torna al successo. 5° Vincenzo Nibali. Buon rientro per Fabio Aru : torna al successo sulle strade di casa, in terra svizzera, Diego Ulissi: il toscano si impone nel GP di Lugano, città dove risiede da anni. Uno sprint ristretto ha premiato l’alfiere della UAE Emirates al termine di una gara molto appassionante e che si è risolta con un gruppetto di sei corridori che si è andato a giocare il successo. Tra i protagonisti anche Vincenzo Nibali, mentre al ritorno in gara Fabio Aru ha visto esultare il proprio ...

GP Lugano 2019 - Fabio Aru torna in gara dopo l’operazione! Vincenzo Nibali pedala in casa prima del Tour de France : Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo in gara insieme, il GP di Lugano 2019 si presenta da solo: domenica 9 giugno il tradizionale appuntamento sulle strade svizzere vedrà impegnati i nostri migliori uomini nelle grandi corse a tappe. Da una parte lo Squalo reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e all’ultima gara prima di incominciare la preparazione in vista del Tour de France, dall’altra il Cavaliere dei Quattro Mori che ...

Ciclismo - la Bahrain-Merida si prepara al Gp di Lugano : Vincenzo Nibali guida la formazione asiatica : Smaltita la delusione del Giro d’Italia, lo Squalo dello Stretto si prepara al Gp di Lugano in programma domenica in Svizzera Vincenzo Nibali torna in sella alla sua bici, il corridore messinese sarà di scena al Gp di Lugano in programma domenica in Svizzera. LaPresse Smaltita la delusione derivante dal secondo posto ottenuto al Giro d’Italia, vinto da Richard Carapaz, lo Squalo dello Stretto si prepara al Tour de France ...

GP Lugano 2019 : il percorso ai raggi X. Presenti Vincenzo Nibali e Fabio Aru! : Si svolgerà domenica 9 giugno il Gran Premio di Lugano 2019, appuntamento da non perdere per tifosi ed appassionati di ciclismo che vedrà in gara diverse stelle del panorama internazionale. La corsa, classifica nel calendario internazionale come evento di categoria 1.1, segnerà il ritorno in gara di Fabio Aru (UAE Emirates), reduce dall’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra eseguita ad inizio aprile. Il corridore sardo ...