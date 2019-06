Fisco | Iva | debito | vertice di governo cruciale per sbloccare lo stallo e trattare con

Autonomi - evasione Irpef al 68%. Parte l’offensiva del Fisco : Certificazioni uniche, modelli 770 e compensi sopra i 50mila euro. Sono le tre spie del Fisco per stanare professionisti e artisti che evadono le tasse. Si rinforza la lotta al sommerso dei lavoratori Autonomi e sono già 2mila i primi su cui la Guardia di finanza e l’agenzia delle Entrate hanno concentrato la loro attenzione...

Partite Iva - arrivano le pagelle e i premi del Fisco : Pubblicato il provvedimento con il sistema premiale degli indici sintetici di affidibilità. Un passo in avanti che però non basta a scongiurare l’ipotesi di proroga dei termini di versamento delle imposte, ora fissati al 1° luglio, per i contribuenti soggetti agli «Isa»...

Fisco - arriva la Lotteria degli scontrini : vincite fino a un milione di euro : Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha invocato l'intervento della Dea bendata che presto potrebbe presentarsi sotto forma di scontrino. Un'idea che potrebbe sembrare bizzarra pensata ...

Fisco : Mef - con flat tax boom partite Iva : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Nei primi tre mesi del 2019 sono state aperte 196.060 nuove partite Iva con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il Mef, ...

Fisco : consulenti lavoro - circolare su richiesta rimborso iva : Roma, 7 mag. (Labitalia) - Negli ultimi anni il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ha atti[...]

Rimpasto - Fisco e Rai : offensiva post voto di Salvini : Prima il sottosegretario Siri, ieri la ministra Trenta e oggi la sicurezza di Salvini. La ricerca di diversi equilibri di governo scatena ormai da settimane una guerra senza precedenti nella...

Fisco - i 15 trucchi per nascondere l'Iva : caccia a 36 miliardi : D'altronde già l'atto di indirizzo sulla politica fiscale 2018-2020 assegna alla Gdf il compito di concentrare «le risorse nei confronti dei fenomeni evasivi più diffusi e pericolosi, fra cui, ..., ...

Fisco - i 15 trucchi per nascondere l’Iva : caccia a 36 miliardi : Sono 15 i «profili di rischio» per individuare le frodi Iva. Un fenomeno che contribuisce in grandissima parte ai 147 miliardi di euro di imposta sul valore aggiunto evasi in tutta l’Unione europea, 36 dei quali in Italia. Numeri che obbligano l’amministrazione finanziaria ad alzare al massimo il livello di attenzione. Ecco come...

Fisco - Cgia : con aumento Iva crescerà anche evasione - : Se l'incremento delle aliquote Iva non verrà disinnescato, oltre ai pesanti effetti recessivi sull'economia, l'Italia rischia anche un forte aumento dell'evasione. Infatti, il possibile aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota ridotta e di 3,2 di quella ordinaria interesserebbe anche i servizi ...

Fisco : Di Maio - 'Iva non aumenta e non aumenterà nel 2019' - 2 - : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp , AdnKronos, - L'economia, rileva Di Maio, "sta andando meglio. Abbiamo fatto il decreto Sblocca cantieri che da domani va in Gazzetta Ufficiale, abbiamo fatto il dl crescita. aumenterà un po' la crescita. Tagliamo le ...

Fisco - Confcommercio : "No all'aumento dell'IVA - sarebbe un danno" : L'aumento dell'IVA potrebbe essere un danno per famiglie e imprese e segnare ancor più la ripresa, in un momento di stagnazione dei consumi. L'allarme arriva da Confcommercio che risponde all'ipotesi ...