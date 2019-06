E3 2019 | Microsoft rivela gli oltre 12 indie che entreranno nel programma ID@Xbox

E3 2019 : Microsoft svela Project Scarlett - la prossima generazione di console ha una finestra di lancio e diversi dettagli : Lo stesso team che ha creato Xbox One X e l'Elite Controller è al lavoro sulla nuova generazione di console Microsoft. L'obiettivo è creare il futuro del gaming per tutti, un futuro in cui la possibilità di scelta è cruciale Ridurre tempi di caricamento il più possibile. Processore custom Zen 2 e tecnologia Navi. 4 volte più potente di Xbox One X e sfrutta GDDR6. Il tutto permette di arrivare fino a 120 fps, con supporto agli 8K e Ray Tracing di ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

E3 2019 : Dying Light 2 si mostra in un trailer alla conferenza di Microsoft. Svelata la finestra di lancio : Continua la ricca conferenza E3 2019 di Microsoft con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato a un altro atteso titolo.Il video mostrato durante l'evento del colosso di Redmond è dedicato a Dying Light 2.Dalla descrizione del trailer apprendiamo anche la finestra di lancio: "Questo è Aiden. Un superstite in un mondo infetto. Il destino della Città è nelle tue mani. Dying Light 2 è in arrivo nella primavera 2020".Leggi altro...

E3 2019 : Star Wars Jedi : Fallen Order torna a mostrarsi in un nuovo trailer alla conferenza di Microsoft : Continua l'E3 2019 di Microsoft con la presentazione di un nuovo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order.Nella descrizione del video presente sul canale ufficiale di EA Star Wars leggiamo: "i Jedi sono caduti. Ma tu ti rialzerai. In Star Wars Jedi: Fallen Order affinerai i poteri della Forza, padroneggerai il combattimento con la spada laser e imparerai a lottare come un Jedi".Che ne dite? Siete in attesa di Star Wars Jedi: Fallen ...

E3 2019 : Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft - annunciata la data di uscita : Durante la conferenza di Microsoft che si sta tenendo ora all'E3 è stato mostrato un nuovo video di Ori and the Will of the Wisps, il nuovo gioco di Moon Studios e pubblicato da Microsoft Xbox Game Studios per Microsoft Windows e Xbox One.Il nuovo trailer ci catapulta nel fantastico mondo di Ori, che dovrà combattere con numerosi mostri: possiamo notare infatti alcune boss fight. Ma la cosa più importante importante è che finalmente abbiamo una ...

Streaming E3 2019 Xbox tra Halo Infinite e Scarlett - come seguire la conferenza Microsoft : L'E3 2019 Xbox vuole e deve stupire non solo i fedelissimi di casa Microsoft, ma anche il popolo di videogiocatori più in generale e gli "addetti ai lavori". Questo perché, a fronte dell'attuale generazione dominata da Sony e la sua PlayStation 4, il colosso di Redmond è chiamato alla riscatta in vista della next-gen, così come a mettere sul piatto le ultime frecce all'arco dell'attuale Xbox One - che ha ancora una manciata di esclusive da ...

Xbox Scarlett all'E3 2019? Microsoft stuzzica i fan con un teaser a poche ore dalla presentazione di stasera : A poche ore dalla presentazione di questa sera, Microsoft ha praticamente confermato la presenza di Xbox Scarlett all'E3 2019.Come riporta The Verge, l'utente C.B.K. ha scoperto un messaggio segreto nascosto dal colosso di Redmond nei tre video teaser pubblicati su Twitter negli ultimi giorni.Il primo presenta la scritta R 255, il secondo G 36 e l'ultimo, pubblicato poche ore fa, B 0. I tre messaggi formano il codice 255,36,0, ovvero la sequenza ...

E3 2019 : Alle 21 : 45 in diretta con EuroLive Speciale Conferenza Microsoft : Eccoci arrivati a quello che forse è il momento più atteso di questo E3 2019: la Conferenza Microsoft/Xbox e tutti i reveal praticamente assicurati tra esclusive e progetti third-party.Considerando l'assenza di Sony, il colosso di Redmond ha la grandissima occasione di focalizzare l'attenzione su di sé con uno show denso di annunci che potrebbero toccare gli argomenti più svariati. C'è ovviamente il possibile reveal della prossima generazione di ...

E3 2019 Xbox - quali gli assi nella manica di Microsoft per la conferenza? : L'assenza di Sony da Los Angeles nel corso di quest'anno è senza dubbio un bel tappeto rosso steso per L'E3 2019 Xbox. La divisione dedicata ai videogiochi di casa Microsoft ha un'occasione quanto mai unica e rara con il Convention Center californiano che ha visto la diserzione di Sony, vale a dire quella di appropriarsi interamente della scena per sfoderare i propri pezzi da novanta e provare quindi ad accorciare il gap venutosi a creare nel ...

La conferenza E3 2019 di Microsoft durerà meno di due ore : Microsoft ha confermato la durata della sua conferenza E3 2019 che all'incirca avrà la stessa durata dell'anno scorso, segnala Gamespot. L'Xbox marketing boss, Aaron Greenberg, ha dichiarato su Twitter che lo show durerà meno di due ore. Il briefing dello scorso anno è durato 1 ora e 38 minuti."Siamo in realtà al di sotto delle 2 ore", ha detto Greenberg su Twitter. "[Il] team ha messo insieme uno show di alta qualità. Vogliamo condividere le ...

L'E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una marea di placeholder per giochi Sony - Microsoft - Nintendo - Ubisoft - Bethesda e molti altri : L'E3 2019 è inevitabilmente tempo di annunci e a quanto pare anche i listini dei retailer online si stanno preparando per il possibile arrivo di una marea di novità. In questo senso ciò che nelle ultime ore sta accadendo all'interno del database di Amazon UK fa sicuramente incuriosendo molti giocatori e addetti ai lavori.L'insider e leaker Wario64 ha infatti notato la presenza di una incredibile mole di pagine placeholder soprattutto per giochi ...

Microsoft : "abbiamo invitato qualcosa di nuovo all'E3 2019" : In molti sono in attesa dell'imminente E3 2019, anche se quest'anno sembra che sarà un evento con un "tono diverso", visto che siamo alla fine di una generazione e che Sony non parteciperà, ma i giocatori stanno ancora sperando per il meglio.Tuttavia, c'è qualcuno che sta tenendo la community con il fiato sospeso, ovvero Microsoft.Con Sony fuori dai giochi e Nintendo un po' più "prevedibile", Xbox sembra avere la strada spianata per stupire i ...

Star Wars Jedi : Fallen Order sarà mostrato anche alla conferenza E3 2019 di Microsoft : Sapevamo già che avremmo dato un'occhiata all'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di EA e Respawn questo sabato all'EA Play, ma ora sembra che otterremo un ulteriore sguardo al gioco nel prossimo weekend, riporta Dualshockers.Come comunicato dall'account ufficiale Xbox su Twitter, Star Wars Jedi: Fallen Order sarà presente alla conferenza di Microsoft che si terrà domenica 9 giugno. Ulteriori dettagli su ciò che verrà mostrato non sono ...

