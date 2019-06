Chi è Simon Clementi | il fidanzato di Claudia Gerini

Simone Pillon : “Mese dei Pride? Non Chiamate diritti i delitti - comprare un bambino è un abominio” : "Giugno mese dei Pride? Preferisco il Sacro Cuore. C'è già pari dignità per tutti, ma non chiamate diritti i delitti": così il senatore del Carroccio, Simone Pillon, commenta l'adesione del Partito democratico al mese dei Pride, annunciata su Twitter da Nicola Zingaretti. Non è la prima volta che Pillon finisce al centro delle polemiche a causa delle sue posizioni sulla famiglia e sulla comunità Lgbt: ad aprile aveva anche ricevuto una condanna ...

Ascolti tv - The Voice Chiude in bellezza : la vittoria di Simona Ventura : Il prime time di martedì è di Rai 1 con la miniserie 'Volevamo andare lontano', ma il talent di Rai 2 è cresciuto rispetto...

Chi è Caterina - la figlia adottiva di Simona Ventura : Simona Ventura ha due figli naturali, nati dal tempestoso matrimonio con Stefano Bettarini, ma anche una figlia adottiva, Caterina, con la quale è riuscita a instaurare un legame strettissimo e affettuoso. Uno di quelli che segna in maniera indelebile la vita delle persone ridefinendo le loro priorità. Nel 2006 Simona Ventura era già madre di due figli e credeva di avere una vita assolutamente piena, da ...

Simona Ventura condurrà PeChino Express? La risposta di Freccero : Simona Ventura al timone di Pechino Express? Risponde il direttore di Rai2 Carlo Freccero, attuale direttore di Rai2, ha rilasciato qualche ora fa a Blogo un’intervista in cui ha fatto un primo bilancio della sua direzione sulla seconda rete Rai. Freccero ha risposto alla domanda sul futuro di Simona Ventura su Rai2 al timone di Pechino Express così: “No. Devo ancora fare le coppie…. Simona Ventura ha anche altri progetti. ...

Chi non vorrebbe fare un limone con Gué! La battuta piccante di Simona Ventura a Pequeno : Simona Ventura a The Voice of Italy sta riscuotendo un buon successo. E per la prima volta all'interno del talent show di Rai 2 cominciano ad esserci degli "interessamenti" tra i giudici stessi. Prima Morgan nei confronti di Elettra Lamborghini. Ora, anche Simona Ventura avrebbe fatto una battuta piccante su Gué Pequeno.,, la Ventura ha candidamente ammesso: "Chi non vorrebbe fare un limone con Gué". Neanche il tempo di finire la frase che ...

Carlo Freccero a Blogo : "Simona Ventura a PeChino Express? No. Fazio su Rai2? Sì - ma... The Voice? Contentissimo anche per ascolti" : (video in arrivo)A margine della conferenza stampa di presentazione di Realiti, il programma con Enrico Lucci che debutterà mercoledì prossimo in prima serata, Carlo Freccero ha risposto ad alcune domande di Blogo. A proposito di The Voice, la cui puntata di ieri ha fatto registrare il più basso ascolto di sempre, ha spiegato:Un bilancio? Sono soddisfattissimo, ha riposizionato la rete verso un target più giovane e commerciale; e abbiamo fatto ...

Roland Garros 2019 - immenso Salvatore Caruso! AnniChilito Gilles Simon - ora sfida con Novak Djokovic? : Grande impresa del nostro Salvatore Caruso al Roland Garros: il qualificato azzurro nel secondo turno del torneo sulla terra rossa parigina elimina il transalpino Gilles Simon in due ore e venti minuti di gioco con lo score di 6-1 6-2 6-4 e si regala, con ogni probabilità il serbo Novak Djokovic al terzo turno (il numero uno ATP è avanti di un set al momento con lo svizzero Henri Laaksonen). Nel primo set l’azzurro fa capire subito che la ...

Matteo Guerra Chiede scusa a Manuela Arcuri : c’entra Simone Coppi : Matteo Guerra oggi: a Live-Non è la d’Urso chiede scusa all’ex fidanzata Manuela Arcuri Matteo Guerra è tornato in televisione. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato ospite di Live-Non è la d’Urso per discutere del finto matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Matteo – che da tempo ha lasciato il mondo dello […] L'articolo Matteo Guerra chiede scusa a Manuela Arcuri: c’entra Simone Coppi ...

PanChina Lazio - annuncio di Tare su Simone Inzaghi ma… : “Gli incontri fatti per capire tante cose. Inzaghi non ha il contratto in scadenza, ma ancora per un anno, questa attenzione che si crea mi sembra un po’ esagerata”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio Igli Tare, prima del match con il Torino, si è parlato del futuro di Simone Inzaghi. “Se resta? l’ha detto il presidente e l’ho detto anche io, credo che anche lui lo pensi, non ci ...

PanChina Lazio - fumata nera con Simone Inzaghi : in pole per il sostituto c’è Mihajlovic : Panchina Lazio – Molto bene in Coppa Italia, deludente in campionato ed Europa League. Può essere riassunta così la stagione della Lazio che ha vinto la Coppa Italia ma in campionato e soprattutto Europa League il percorso è stato non entusiasmante. Il presidente Lotito non ha nascosto la delusione per la stagione e sono in corso valutazioni per quanto riguarda il futuro. Negli ultimi è andato in scena un un incontro con Simone ...

Ambiente - Simoncini : “La Giornata dei ParChi rilanci lo sviluppo delle aree naturali urbane” : «Centodieci anni fa in Svezia venivano istituiti i primi nove Parchi nazionali europei, evento che rappresentò un punto di svolta fondamentale in tema di conservazione e valorizzazione dell’Ambiente. La Giornata europea dei Parchi, che si celebra proprio in coincidenza con l’epocale iniziativa legislativa voluta nel 1909 dal parlamento del Paese scandinavo, può e deve rappresentare un momento di riflessione sull’imprescindibilità di sviluppare a ...

MANUELA ARCURI/ RisChiò il destino di Eliana Michelazzo? L'inganno di Simone Coppi : MANUELA ARCURI ha rischiato lo stesso destino di Eliana Michelazzo a causa della conoscenza di Simone Coppi, presunto marito dell'agente

Roland Garros 2019 - qualificazioni masChili : Salvatore Caruso - Stefano Travaglia e Simone Bolelli al terzo turno : Sei italiani sono scesi oggi in campo per gli incontri di secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale del singolare maschile del Roland Garros. Si sono qualificati per il terzo turno Salvatore Caruso, numero 148 del mondo, che malgrado abbia perso una volta il servizio per set ha rifilato un doppio 6-2 al cinese Zhang Ze, e Stefano Travaglia, numero 120, che ha regolato con un doppio 6-4 il croato Nino Serdarusic, numero 299, ...

Taekwondo - Mondiali Manchester 2019 : nei-63 kg masChili esce ai sedicesimi Simone Crescenzi : Si ferma ai sedicesimi la corsa di Simone Crescenzi ai Mondiali di Taekwondo: a Manchester l’azzurro viene battuto dal russo David Nazaryan per 15-19 nella categoria -63 kg maschile e deve dire addio ai sogni di podio. Restano così tre gli azzurri in gara oggi nelle eliminatorie, che proseguiranno nel pomeriggio. Parte subito bene Crescenzi in avvio, portandosi avanti 2-0, salendo fino al 4-0 a 43″ dalla conclusione del primo round, ...