Vicenza | accoltella ex e nuovo compagno | poi tenta il suicidio

(Di sabato 8 giugno 2019) Federico Garau La tragedia nel pomeriggio di oggi: il 38enne ha raggiunto la donna per discutere, ma la situazione è presto degenerata. Morta la 43enne vicentina, mentre i due uomini hanno raggiunto l'ospedale in gravissime condizioni Terribile fratto di sangue avvenuto questo pomeriggio all'interno di un'abitazione di Montegaldella (), dove una donna ha perso la vita e due uomini sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, che si stanno ora occupando di condurre le indagini, il fatto si è verificato nell'appartamento della 43enne vicentina, sito in via Vespucci. Qui la vittima si era data appuntamento con il suo aguzzino, un 38enne del posto, con il quale aveva avuto una relazione e convissuto fino allo scorso maggio. Scopo dell'incontro quello di restituire all'ex tutti gli oggetti di sua proprietà rimasti in casa. Le cose, tuttavia, ...

