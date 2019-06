Roma | la rete di pusher dei licei | la base al Virgilio Indagati 22 studenti

Cineca - sciopero solidale degli informatici contro 34 “esuberi” al Policlinico di Roma. A rischio concorsi e servizio di segreteria : Servizi di segreteria a singhiozzo, concorsi a rischio. Oggi i dipendenti del consorzio Cineca che gestisce l’informatica per l’università scioperano in solidarietà a 34 colleghi impiegati presso il Policlinico Umberto I di Roma trasferiti d’ufficio presso la sede di Bologna, a quattrocento chilometri di distanza. Il Cineca li ha trasferiti perché l’ospedale ha deciso di non affidare più direttamente i propri servizi al consorzio ma di ...

Bergamo : a breve saprete inaugurazione Foro Romano e Fori Imperiali uniti : Roma – “L’inaugurazione del percorso che unisce Foro romano e Fori Imperiali? Tra molto breve lo diremo, lo saprete”. Ha risposto cosi’ il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, a chi gli ha chiesto quando verra’ inaugurato il percorso che unisce la parte comunale e la parte statale dei Fori. Ad annunciare il progetto era stato lo stesso Bergamo, seguito dal ministro dei Beni ...

La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino - dopo Milano - Roma e Bologna : Iliad attiva la propria rete proprietaria anche a Torino: dopo Roma, Milano e Bologna l'operatore continua i lavori di espansione della propria rete. L'articolo La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino, dopo Milano, Roma e Bologna proviene da TuttoAndroid.

Conte può tornare in Serie A : fra le pretendenti ci sarebbero Roma - Inter e Milan : Antonio Conte vuole la Serie A e un pezzo di Serie A sogna Antonio Conte. L'allenatore salentino, dopo un anno sabbatico, avrebbe deciso di tornare in pista e di farlo a casa sua, in Italia. Le pretendenti non mancano, dall'Inter di Marotta, ex dirigente ai tempi della Juventus di Conte, alla Roma che presto avrà come nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, attualmente in forza al Torino e grande amico dell'ex CT azzurro (entrambi ...

Cremona - il divieto del sindaco non basta : cerimonia per Mussolini e Farinacci con prete negazionista e saluti Romani : Quella commemorazione fascista non doveva tenersi. Nessun omaggio al Duce e al ras cremonese Roberto Farinacci. Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, nei giorni scorsi, era stato chiaro. E aveva emesso un’ordinanza: vietate le celebrazioni per Benito Mussolini e i morti della Repubblica di Salò. Ed invece, in mattinata al civico cimitero, il comitato onoranze cremonesi della Repubblica sociale italiana ha tenuto l’annuale ...

Roma : Salvini 'punge' ma Rete insorge su pagina Fb ministro - 'la Raggi nun se tocca' (3) : (AdnKronos) - "Roma è diventata invivibile - denuncia Alessio - Piena di zingari dappertutto! Ed è sporca: siamo pieni di spazzatura ovunque... Che vergogna!". "Per gestire una città come Roma ci vogliono capacità è attributi - scrive ancora Ginny - Mia cara Raggi, fai acqua da tutte le parti". Per

Roma : Salvini 'punge' ma Rete insorge su pagina Fb ministro - 'la Raggi nun se tocca' : Roma, 24 apr. (AdnKronos) - "Roma merita di meglio, noi ci siamo!". Matteo Salvini torna a pungere l'amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi, ormai da settimane nel mirino del vicepremier e leader leghista. Ma i commenti su Facebook, piovuti a centinaia in appena un'ora, sembrano per lo

Roma - il prete si schiera con CasaPound : "Prima gli italiani" - la distribuzione del cibo : Roma, parrocchia di San Gregorio Magno alla Magliana, inizia la tradizionale distribuzione pasquale degli aiuti ai bisognosi e con essa anche la processione per riceverla. Ma quest'anno... prima gli italiani. Già nei giorni scorsi CasaPound tramite Facebook espresso le sue 'preferenze': "Viveri solo

"Il pacco viveri vada agli italiani e non ai rom"A Roma prete di periferia cede a Casapound : Il gruppo di estrema destra aveva "avvisato" don Antonio qualche giorno fa di persona e via social: "Invitiamo il parroco a dare un contributo concreto alle distribuzioni con cui settimanalmente aiutiamo i nostri connazionali in difficoltà". E lui si è arreso: "Non posso rischiare un altro caso come Torre Maura"

Roma - il presidente del Lille frena : 'Campos resta con noi - non ce lo scipperete' : Arrivano conferme importanti dalla Francia per quanto riguarda il futuro di Luis Campos. Il presidente del Lille, Gerard Lopez intercettato ai microfoni dei RMC Sport ha dichiarato: 'Sono sicuro che Luis resterà con noi, così come il nostro tecnico. È vero che qualche club ha provato a portarcelo via, a 'scipparlo' al club, ma non partirà. Lavorerà ancora per ...

Congresso Forza Italia Roma - Massaro nuovo Vice Coordinatore : “Rilanciamo il partito con umiltà e concretezza” : A poco piú di due settimane dal Congresso di Forza Italia Roma é stata composta la squadra del direttivo Romano. Tra i nuovi Vice Coordinatori Pietrangelo Massaro, il quale dichiara: “Sono onorato di ricevere questo incarico, consapevole della grande responsabilitá che oggi assumiamo nei confronti dei militanti e degli elettori”. “La celebrazione dei congressi – aggiunge Massaro – voluti e stimolati dal Presidente Silvio Berlusconi e ...