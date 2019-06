Nettuno | bambino di due anni morto | annegato nello stagno di casa | trovato a faccia in giù

Bambino di 2 anni annega cadendo in uno stagno a Nettuno : Un Bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno, dopo essere caduto in uno stagno di un’abitazione a Nettuno, sul litorale vicino a Roma. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Inutili i soccorsi. Da accertare la dinamica dell’accaduto.E’ stato il papà a trovare il bimbo di due anni morto stamattina in un piccolo stagno che si trova nel giardino della loro villa a Nettuno vicino Roma. Secondo quanto si ...

Bambino di 2 anni annega in uno stagno nel giardino di casa a Nettuno : era in casa con mamma e nonna : Si chiamava Nicolò Perniconi e aveva compiuto due anni il 17 maggio il Bambino che questa mattina è annegato nel piccolo stagno che abbellisce il giardino della villa dei nonni materni...

Nettuno - bambino di due anni affoga nel piccolo stagno di casa : affogato in un piccolo stagno all’interno di una proprietà privata. È accaduto a Nettuno, sul litorale romano, dove a perdere la vita è stato un bambino che aveva compiuto due anni lo scorso mese di maggio. A trovare il corpo esanime, intorno alle 8 di questa mattina, è stata la mamma, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno provato a rianimare il piccolo, ma non ...

