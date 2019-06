Minibot | il governo non li tratterà Soluzione con l' Ue sulla procedura

Minibot - bomba giapponese sul governo : "Non ne parleremo" - Tria stronca ancora Salvini e Di Maio : bomba " giapponese " sul governo . "Non credo che tratteremo il tema dei Minibot a livello di governo ". Ad annunciarlo, a margine del G20 di Fukuoka, è Giovanni Tria che torna così a stronca re la proposta della lega di saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione con titoli di Stato di pic

Monito degli industriali al governo : "Pagare in Minibot è come usare soldi Monopoli" : “La nostra pazienza è finita”: i giovani imprenditori di Confindustria, dal palco del 49mo convegno a Rapallo, mandano un messaggio chiaro al governo che continua a non ascoltare la loro voce, e lo incalzano perché non è più tempo di campagne elettorali né tantomeno di scontri con l’Unione europea, ora più che mai dopo la mina della procedura di infrazione per debito eccessivo. La ...