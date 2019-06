Foggia Morto in un incidente Simone Capozzi titolare dell’ottica La Piazzetta

Foggia - Donato morto a 25 anni dopo rissa in discoteca : i suoi aggressori indagati per omicidio : Sono indagati per omicidio aggravato dai futili motivi due ragazzi Foggiani di 24 e 25 anni in seguito alla morte di Donato Monopoli, il 25enne deceduto dopo 7 mesi di coma in seguito ad una rissa nella quale era stato coinvolto per futili motivi. Il pm ha modificato l'imputazione in attesa che venga eseguita l'autopsia.Continua a leggere

Agguato a Foggia - morto boss clan Perna : 9.32 E' morto il boss del Gargano, Girolamo Perna, ferito ieri in un Agguato. Sorvegliato speciale,29 anni, Perna era ritenuto dagli inquirenti a capo dell' omonimo clan, attivo a Vieste (Foggia). L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola nei pressi della sua abitazione. Con lui c'era un amico, che è stato interrogato dai carabinieri. Tra il clan di Perna e quello degli "scissionisti" capeggiati da Marco Raduano c'è una guerra per ...

Foggia - INCENDIO GHETTO ABUSIVO : MORTO MIGRANTE 26ENNE/ Borgo Mezzanone mistero cause : Rogo GHETTO FOGGIA: MORTO un MIGRANTE 26ENNE della baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone, mistero sulle cause dell'INCENDIO. Salvini 'serve più sicurezza'

Foggia : rogo in baracca - morto un migrante : Foggia - Un migrante ha perso la vita nell’incendio divampato nella notte in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone. La baracca si trova nella zona in cui nelle scorse settimane sono stati effettuati degli abbattimento e le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Dopo lo spegnimento dell’incendio, i vigili del fuoco hanno scoperto la presenza nella baracca di un corpo completamente carbonizzato. ...

