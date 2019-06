Daspo ad un calciatore del Sant’Onofrio per condotta violenta contro l’arbitro DETTAGLI

Locri - Daspo di un anno ad un calciatore della squadra calabrese : Daspo di un anno e obbligo di presentazione in commissariato in occasione di tutte le partite della sua squadra. E’ il provvedimento emesso dal questore di Reggio Calabria non nei confronti di un tifoso ma di un “esagitato” calciatore della A.C. Locri 1909 che il 14 aprile scorso, al termine dell’incontro con la A.S. Igea Virtus nello stadio comunale di Locri, ha oltraggiato le forze dell’ordine. D. M. G., 22 ...