Nuoro | sospese due maestre per maltrattamenti

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019)- Duedi una scuola materna di Santa Maria Navarrese sono statecon l’accusa di aver maltrattato i loro piccoli alunni. Secondo quanto riporta l’Ansa, che cita i quotidiani locali sardi, il provvedimento nei confronti delle due insegnanti è scattato in seguito ad un’indagine della magistratura avviata in seguito alla denuncia sporta da alcuni genitori. I carabinieri hanno così installato all’interno della scuola alcune telecamere nascoste che avrebbero confermato i. Roma, bimbo di un anno morto nel sonno all'asilo nido Il bimbo, trovato morto nel lettino dalledell'asilo nido, sarebbe deceduto senza un motivo. Un caso di sindrome della morte in culla, almeno secondo i primi elementi raccolti. La posizione delle due, però, è differente: un’insegnante è sospettata di ...

Massimi47715989 : SE PROVATO VANNO DIRETTAMENTE ALL ERGASTOLO - iconanews : Ancora maltrattamenti sui bambini: sospese due maestre in provincia di Nuoro -