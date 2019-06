Incidente Brenzone sul Garda, auto si schianta contro muretto: morti un bimbo di 2 anni e la zia (Di venerdì 7 giugno 2019) Tragedia a Brenzone sul Garda, in provincia di Verona, dove nella serata di ieri si è verificato un Incidente in via Zanardelli in seguito al quale hanno perso la vita un bimbo di quasi 2 anni e la zia di 26. L'auto su cui viaggiavano, guidata dalla mamma del piccolo, è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento andandosi a schiantare contro un muretto. (Di venerdì 7 giugno 2019) Tragedia asul, in provincia di Verona, dove nella serata di ieri si è verificato unin via Zanardelli in seguito al quale hanno perso la vita undi quasi 2e la zia di 26. L'su cui viaggiavano, guidata dalla mamma del piccolo, è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento andandosi areun

Drammatico incidente a Brenzone sul Garda, in provincia di Verona. Un'auto si è schiantata contro un muretto per cause che sono ancora in via di accertamento e per due dei passeggeri, che viaggiavano sui sedili posteriori, non c'è stato nulla da fare: un bimbo di poco più di 20 mesi, che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo agosto, e la zia di 26 sono morti, il primo quasi sul colpo, la seconda dopo il trasporto in ospedale e vari tentativi di rianimarlo. È successo intorno alle 19 di ieri, giovedì 6 giugno, quando la Ford Fiesta, su cui si trovavano le vittime, contro il muretto di cinta del Belfiore Park Hotel di Brenzone, in via Zanardelli, civico 3. Alla guida della vettura c'era Souad, la mamma del bimbo, 25 anni, sul lato passeggero lo zio trentottenne sposato con Fatima Zahra, seduta dietro insieme al piccolo Amir, che era seduto sul seggiolino. I primi due sono rimasti feriti in maniera grave .