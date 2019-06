Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre

Nuovi render e specifiche per Huawei Maimang 8 - che potrebbe essere una vecchia conoscenza : Emergono Nuovi render e dettagli relativi a Huawei Maimang 8, che potrebbe essere una vecchia conoscenza in più varianti. L'articolo Nuovi render e specifiche per Huawei Maimang 8, che potrebbe essere una vecchia conoscenza proviene da TuttoAndroid.

Da Huawei Y6 2019 a Samsung Galaxy A20 : Vodafone potrebbe offrire delle offerte speciali : Secondo alcune indiscrezioni, Vodafone potrebbe proporre ad alcuni clienti l'acquisto di smartphone di fascia bassa con sconti abbastanza interessanti. L'iniziativa dovrebbe iniziare il primo giugno e propagarsi fino al 30 dello stesso mese. I prodotti dovrebbero essere acquistabili in un'unica soluzione e non, come invece ci capita di vedere spesso nelle promozioni degli operatori, a […]

Il piano B di Huawei è pronto e il nuovo OS potrebbe arrivare già a giugno : Huawei potrebbe abbandonare Android prima del previsto: il nuovo sistema operativo, nome in codice HongMeng OS, sarebbe già pronto e potrebbe debuttare addirittura a giugno.

Il sistema operativo di Huawei si potrebbe chiamare Ark OS : Il sistema operativo di Huawei alternativo ad Android, prossimo al lancio con annesso store di applicazione, potrebbe chiamarsi Ark OS.

Caso Huawei - Trump apre : «Pericolosi - ma potrebbe esserci un’intesa con la Cina» : In occasione di un discorso alla Casa Bianca, il presidente americano adotta una linea più morbida dopo il bando verso il marchio cinese imposto alle aziende Usa lo scorso venerdì. Intanto Amazon Giappone interrompe le vendite dei prodotti Huawei

Potrebbe essere Aptoide l'alternativa al Play Store per Huawei : Il CEO di Aptoide conferma che sono in corso le trattative con Huawei, che sta cercando un'alternativa al Play Store in seguito al blocco da parte di Google.

Samsung - Huawei - OPPO e Vivo nei prossimi mesi potrebbero lanciare smartphone dal design rivoluzionario : Stando a quanto riportato da due "celebri" leakers, Samsung, Huawei, OPPO e Vivo lanceranno degli smartphone dal design futuristico

Huawei Nova 5 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore e un ampio display con notch : Sono state pubblicate su Weibo le immagini di alcuni presunte custodie di Huawei Nova 5. Guardiamole insieme e analizziamole

Huawei presenterà il suo primo smartphone 5G a Londra il 16 maggio - ma gli inglesi potrebbero non usarlo a lungo : Huawei presenterà il suo primo smartphone 5G a Londra il 16 maggio e gli indizi fanno pensare a Huawei Mate 20 X. Peccato che in Inghilterra il 5G potrebbe subire un ritardo.

Huawei potrebbe lanciare una smart TV dotata di 5G già quest'anno : Continuano ad emergere indiscrezioni sui piani di Huawei per il settore delle smart TV, l'ultima parla di un modello con 5G in arrivo già nel 2019.

Huawei potrebbe partecipare alla rete 5G in Gran Bretagna : ... tecnologia che prevede il trasferimento di dati praticamente in tempo reale, destinata a diventare nodo centrale dell'economia europea in settori strategici per lo sviluppo delle smart city come l'...

I nuovi Samsung Galaxy A vanno alla grande e potrebbero rovinare i progetti di Huawei in India : Stando ai dati provenienti proprio dall'India, la decisione di puntare inizialmente su tale mercato con i Samsung Galaxy A pare abbia ripagato il colosso coreano

Il nuovo Huawei Kirin 985 potrebbe essere il primo processore con tecnologia EUV : Huawei , che con il suo Kirin 980 aveva già appaiato la società di Cupertino in questa atipica classifica, ha dovuto quindi escogitare un altro modo per portare una novità all'interno del mondo dei ...

Huawei potrebbe essere l'unica speranza per un iPhone 5G nel 2020 : Il secondo marchio più venduto al mondo è infatti anche tra i meno venduti proprio negli Stati Uniti , dove non gli è consentito di fare accordi con gli operatori telefonici, che sono anche i ...