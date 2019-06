Con l’Europa il governo sceglie la via greca di Tsipras e Varoufakis

Con un alleato come Trump l’Europa non ha bisogno di nemici : Da quando si è insediato alla Casa Bianca, si comporta come se non avesse alleati, soprattutto in Europa. Eppure sarà presente alla commemorazione dello sbarco in Normandia del 1944. Leggi

Conte rassicura l’Europa - ma Salvini e Di Maio attaccano Bruxelles : Roma, 5 giu. (askanews) - "L'Italia rispetterà i dettami del Patto di Stabilità e Crescita", scrivono Giuseppe Conte e Giovanni Tria; nessuna manovra correttiva e nessun aumento delle tasse, dicono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E' la sintesi di come il governo italiano ha accolto l'avvio, da parte della Commissione europea, dell'iter per la procedura di infrazione. Da un lato ci sono il premier e il ministro dell'Economia che assicurano la ...

Lo Xiaomi Mi 9T (alias Redmi K20) Confermato per l’Europa : prezzo irresistibile : Se avete attenzionato il Redmi K20 preoccupati del fatto potesse non essere commercializzato in Europa, siamo lieti di comunicarvi che quanto si era ipotizzato nelle scorse ore corrisponde a verità: il dispositivo arriverà anche da noi, ma con il nome di Xiaomi Mi 9T (d'altronde questo lo sapevate già, avendovelo noi anticipato qualche giorno fa). Come riportato da 'gizmochina.com', il terminale è stato già reso disponibile al pre-ordine presso ...

L’Europa dei cittadini per l’efficienza energetica delle città e la mobilità eConomica della casa in Italia : “La questione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nell’edilizia e più in generale dell’impatto climatico zero assunto, nella prospettiva dell’anno 2050, dalle Direttive dell’Unione Europea dello scorso anno, che hanno aggiornato le precedenti Direttive, deve tener conto in Italia di due fattori imprescindibili: che nei decenni scorsi abbiamo scelto, con l’opzione referendaria antinucleare di inquinare dove ...

L’Europa Conferma la linea dura - mercoledì la procedura sul debito : Il caso-Italia ha messo d’accordo tutti i componenti della Commissione europea: dopo aver chiuso un occhio per troppe volte, è arrivato il momento di presentare il conto. Ieri - al termine della discussione tra i commissari - è stata spedita al governo la lettera in cui si constata che Roma «non ha fatto progressi sufficienti per assicurare il risp...

Il Chelsea ha Conquistato l’Europa League : per Sarri primo trofeo in carriera : La notte europea regala al Chelsea di Sarri la conquista dell’Europa League 2018/2019. A Baku la squadra Sarriana batte 4-1

Pedro ‘Re di Coppe’! Lo spagnolo Conquista l’Europa League e chiude l’en plein : ha vinto… tutto : Grazie al successo ottenuto nella finale di Europa League con il Chelsea, Pedro Rodriguez ha vinto tutti i trofei possibili a livello internazionale Pedro Rodriguez ha un vizio bellissimo: essere decisivo nei momenti che contano. Il calciatore spagnolo ha messo spesso la sua firma nelle finali durante la sua carriera, ripetendosi anche questa sera nell’ultimo atto di Europa League. Suo il gol del raddoppio che ha spianato la strada ...

Ci sono : un italiano - uno spagnolo - un tedesco e un argentino. Paradosso Premier : le big inglesi dominano l’Europa Con allenatori stranieri : Quattro big del calcio inglese si giocheranno finale di Champions League e finale di Europa League, ma senza allenatori inglesi in panchina: un vero e proprio Paradosso ‘made in Premier’ “Ci sono: un italiano, uno spagnolo, un tedesco e un argentino” e no, non è l’inizio di una barzelletta, ma bensì la situazione sulle panchine delle finaliste di Champions ed Europa League. Le coppe più prestigiose per i club ...

La destra divisa non Conquista l’Europa : Italia, Francia, Germania, Polonia, Austria, Ungheria: un’analisi sui risultati dell’estrema destra e le loro conseguenze. Leggi

Europee 2019 - la grande U sovranista che cirConda l’Europa : La Lega sfonda e affonda l’M5S. A dividerli il nuovo Partito Democratico di Nicola Zingaretti, al 22 per cento. In Francia Marine Le Pen si prende la sua rivincita, surclassando (di poco) il partito di Emmanuel Macron, La République en Marche. In Ungheria Viktor Orbán vola oltre il 50 per cento. Oltremanica il Brexit Party di Nigel Farage supera il 30 per cento. Risultato? «Se si guarda alla mappa del voto europeo, salta all’occhio ...

Italia ai seggi per il doppio appuntamento Con l’Europa e le amministrative : ecco la posta in palio : L’Italia arriva oggi al doppio appuntamento del voto con Europee e amministrative dopo una vigilia agitata dalle polemiche sul silenzio elettorale. L’attore principale è il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che con il consueto protagonismo sui social, da Facebook a Twitter, e gli inviti a votare Lega scatena le reazioni dell’opposizione, Pd in ...

BerlusConi : “Il futuro dell’Europa nella mia nuova casa di Bruxelles” : Salvini ancora non è al corrente, ma nella nuova Europa che nascerà dal voto si ritroverà a fare i conti con lui, Silvio Berlusconi. L’ex premier si è già appostato sul crocevia di tutti i giochi futuri. Ha appena comprato casa a Bruxelles, una villa presso le ambasciate con tanto di palestra, di piscina e ampie sale dove ricevere i leader dei vari...

Timmermans : “Da Macron a Tsipras - un Contratto per l’Europa” : Il piano di Frans Timmermans è chiaro, ambizioso e coraggioso quanto impone la stagione difficile. Guarda al voto e assicura che «per la prima vota abbiamo la possibilità di costituire una maggioranza progressista nel Parlamento europeo», ovvero «una compagine che vada da Tsipras a Macron con i socialisti al centro». Certo non è facile, concede il ...

Europee - il 26 maggio votiamo per l’Italia (non per l’Europa) e Contro la Lega : Andare a votare il 26 maggio è molto importante, ma non tanto per eleggere il nuovo (impotente) Parlamento di una Unione europea ormai in agonia conclamata: votare è invece indispensabile per non fare cadere il governo italiano completamente nelle mani della Lega di Matteo Salvini. Il Parlamento europeo conta poco o nulla, non propone le leggi dell’Europa, può discutere o ratificare quelle decise dalla Commissione Ue – nominata dai ...