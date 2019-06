Tutto su Google Stadia | quanto costa | quando esce e con quali giochi

optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Finalmente è successo,non ha più segreti! Nel corso delloConnect, speciale evento pre-E3 2019 finito pochi minuti fa, il colosso di Mountain View ha svelatoquello che la community videoludica voleva sapere sulla sua piattaforma dedicata al gaming in streaming. Proprio così, come promesso, sappiamoapproderà sul mercato, quale sarà il prezzo per accedere al servizio etitoli supporteranno la rivoluzione poligonale della big G. Una rivoluzione che sbarcherà sul mercato a partire dal prossimo mese di novembre, pronta a cambiare uno scenario fino ad ora pennellato dalle solite Sony, Microsoft e Nintendo., però, non è una console tradizionale, ma un vero e proprio servizio in puro stile Netflix. Dedicato ai videogame! Questo significa che potremo giocare ovunque su qualsiasi dispositivo dotato di schermo e connessione ...

- tommasostio: TUTTO su #GOOGLE #Stadia: • Lancio in novembre • Abbonamento PRO a circa 10-12€/mese per giocare in streaming fino al 4K 6… - OptiMagazine : Tutto su #GoogleStadia - quanto costa, quando esce e con quali giochi