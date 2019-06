Sniper Ghost Warrior Contracts si presenta in un teaser trailer

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019)in attesa dell'E3 si mostra in un nuovo. Riportiamo il filmato di seguito preceduto dal comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli:Oggi, CI Games è felice di svelare ildi debutto di, l'ultimo gioco dell'acclamata serie sparatutto tattica. In arrivo su PC, PS4 e Xbox One alla fine di quest'anno, questoporta i giocatori nelle aspre zone selvagge siberiane con cui dovranno fare i conti, mantenendo al contempo il marchio di fabbrica della serie. Ma non è l'unica sorpresa... Leggi altro...

