Milan | Boban vicino all’ingresso in società

Il Milan riparte da Boban : Maldini sceglie il croato per la gestione calcistica e politica del club [DETTAGLI] : Boban potrebbe tornare al Milan, questa volta in veste di dirigente. Decisiva la volontà di Maldini ed Elliott che puntano forte sul croato per la rinascita rossonera. L’ex calciatore era stato scelto da Infantino come consigliere della Fifa. Ora il suo compito, a quanto dice la Gazzetta dello Sport, sarà quello di avere la gestione calcistica e politica del Milan. Boban è stato decisivo nelle ultime mosse della Fifa: il Var, il ...

Milan - Maldini ‘si sceglie’ lo staff : Tare e Boban gli uomini individuati per affiancarlo : Nonostante il sì ufficiale non sia ancora arrivato, Maldini lavora per costruirsi lo staff dirigenziale che lo affiancherà nella prossima stagione Il sì ufficiale circa la sua permanenza al Milan non è ancora arrivato, ma Paolo Maldini si è già messo al lavoro per costruire il proprio staff dirigenziale. Fabio Ferrari/LaPresse L’ex storico capitano rossonero ha messo nel mirino Zvonimir Boban e Igli Tare, profili scelti personalmente ...

Milan - Zvonimir Boban in lizza per il ruolo di dt : torna in rossonero un'altra bandiera? : Non solo Paolo Maldini. Nel nuovo Milan che sta nascendo potrebbe esserci spazio per un'altra storica bandiera, ovvero Zvonimir Boban. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, anche il croato è in lizza per il nuovo ruolo di direttore tecnico, per il quale Ivan Gazidis più di tutti vorrebbe Igli Ta