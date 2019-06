“Lo ha fatto davvero!”. Ermal Meta fa innamorare tutti - mai vista una cosa simile

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 giugno 2019)non tradisce le attese. Sul palco del Seat Music Awards 2019, il cantante, attesissimo da migliaia di fan in piedi nell’Arena di Verona e seduti sul divano a casa, ha incantato. Lo hacon la sua voce. Ancora di più con i suoi modi da ragazzo della porta accanto che hanno contribuito a renderlo un personaggio unico sul panorama musicale italiano. Dopo aver intanto “Ercole”, il nuovo singolo che è già un tormentone,è sceso tra il pubblico e prende in braccio una bambina che si trova in prima fila. La piccola sembra divertirsi tra le braccia del cantante. Un gesto che non è passato inosservato e ha mandato in estasi i fan che sono impazziti anche sui social.è uno dei cantanti più amati in Italia. Tra un passato non facile e una grande passione, la vita e la musica hanno forgiato uno degli artisti più eclettici e intriganti degli anni 2000, che prima ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno: Ma lo sapete che il caso csm è targato pd?. Dietro lo scandalo toghe… - Roberto_Fico : Buon lavoro al nuovo Questore di #Napoli Alessandro Giuliano che ho incontrato oggi col Capo della Polizia Franco G… - AndreaMarcucci : Ho chiesto, intervenendo in aula al #Senato, che il presidente #Conte venga subito in Aula per riferire al Parlamen… -