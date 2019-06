Lavorare online | vantaggi e svantaggi dello smart working

leggioggi

(Di giovedì 6 giugno 2019) Se lavori come freelance o se la tua azienda ti dà la possibilità dida casa fai parte di quella nicchia di persone che in Italia fanno, l’ultima frontiera per i lavoratori nell’era digitale.da casa utilizzando Internet offrirebbe non solo una maggiore libertà e flessibilità riguardanti gli orari e il posto di lavoro ma incrementerebbe anche la soddisfazione e di conseguenza la produttività dei lavoratori. A questo proposito, infatti, l’ Università dell’Illinois ha analizzato le performance lavorative dida remoto, notando un incremento della qualità del lavoro, una maggior tranquillità e serenità per chi aveva problemi col capo. Insomma, meno stress e più profitto. Per questo è cresciuto anche il numero di società, che offrono serviziper locome TeamViewer. Ma è sempre veramente così? Oppureal computer dal divano ...

zia_milf : RT @martinahot88: Ore 9: 30 in ufficio sono già in pausa caffè . Voglia di lavorare pari a zero ma ..... MARTINA FOTO > - la_profumiera : RT @martinahot88: Ore 9: 30 in ufficio sono già in pausa caffè . Voglia di lavorare pari a zero ma ..... MARTINA FOTO > - Paolamilf : RT @martinahot88: Ore 9: 30 in ufficio sono già in pausa caffè . Voglia di lavorare pari a zero ma ..... MARTINA FOTO > -