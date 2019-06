L’ “aurora cosmica” che unisce due ammassi di galassie

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Campi elettrici e magnetici pervadono – come in una sterminata aurora intergalattica che si estende per 10 milioni di anni luce – il tenue ponte di gas che congiunge duedi. Ad individuarli per la prima volta, grazie alle misure del radiotelescopio LOFAR, è stato un team internazionale di ricercatrici e ricercatori coordinato da Federica Govoni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Cagliari e che ha visto la partecipazione di colleghi dell’INAF, del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, della Scuola Normale Superiore di Pisa, e ricercatori appartenenti a diversi Istituti europei in Olanda, Germania, Francia, Svizzera, Svezia e Regno Unito. Nell’universo la materia è distribuita come una “ragnatela(in inglese cosmic web), costituita da strutture filamentari alla cui intersezione si formano enormi concentrazioni, dette ...

