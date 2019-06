Il drone suona sempre due volte Amazon quasi pronta a partire

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019)inizierà a consegnare pacchi ai clienti con i droni nel giro di mesi. Lo riporta il Financial Times citando la stessa azienda, che ha presentato a Las Vegas i suoi ultimi dispositivi di volo.Si tratta di droni elettrici che hanno un raggio di 25 chilometri e possono consegnare pacchi fino a 2,26 chilogrammi nel giro di mezz’ora, ha spiegato unresponsabile del gruppo, Jeff Wilke.ha fatto i suoi primi test di consegna con i droni nel Regno Unito nel 2016: si tratta di apparecchi che possono “decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero”, e rimangono anche stabili -a sentire Wilke - in presenza di forti venti. A inizio anno,ha annunciato di voler ulteriormente accorciare i tempi di consegna per i clienti abbonati al servizio Premium.

