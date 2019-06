Fiorentina | Rocco Commisso inquieta Montella | A me non piace licenziare | ma a

Ufficiale - Rocco Commisso acquista la Fiorentina : Rocco Commisso Fiorentina – ACF Fiorentina ha annunciato oggi che Rocco B. Commisso è il nuovo proprietario del club. Il closing è avvenuto a Milano: “Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l’opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della […] L'articolo Ufficiale, Rocco Commisso acquista la Fiorentina è stato realizzato da Calcio e ...

Fiorentina – Rocco Commisso è il nuovo proprietario : termina l’era Della Valle : Commisso è il nuovo patron Della Fiorentina, questa mattina incontro a Milano con Della Valle per le firme Si è tenuto questa mattina a Milano un nuovo incontro per il closing del passaggio di proprietà Della Fiorentina. All’interno dello studio Legale BonelliErede, Rocco Commisso e Diego Della Valle hanno apposto le loro firme sui contratti per la cessione del club viola, valutato dalle parti circa 165 milioni di euro. “Sono ...

VIDEO Rocco Commisso - chi è il nuovo proprietario della Fiorentina? Tutto sull’imprenditore italo-americano : Imprenditore, colui che ha fondato Mediacom, la quinta azienda fornitrice di TV via cavo negli USA, ed è presidente della squadra di calcio dei New York Cosmos. I tifosi della Fiorentina lo attendono, vogliono scoprire Tutto di lui sognando in grande: chi è Rocco Commisso? Sarà colui che prenderà quasi sicuramente la guida della Viola per provare a portarla su palcoscenici che le spettano. VIDEO CHI È Rocco Commisso, nuovo proprietario della ...

Cessione Fiorentina - le parole di De Sisti e Vallesi sul probabile arrivo di Rocco Commisso come nuovo proprietario : Le parole all’Adnkronos del cantante Paolo Vallesi, tifoso della Fiorentina, sul possibile passaggio di proprietà: “come tutti, mi auguro che faccia il bene della squadra. L’era Della Valle era oramai finita. E’ una pagina fatta anche di bei ricordi, ma negli ultimi anni il legame era impossibile da ricucire”. Spero – aggiunge Vallesi – possa essere la persona giusta per questa squadra. E’ un ...

Cessione Fiorentina - parla Rocco Commisso : le ultime sull’affare : Rocco Commisso è un imprenditore di origini calabresi che è in procinto di rilevare la Fiorentina dalle mani dei Della Valle Rocco Commisso è ad un passo dall’acquisto della Fiorentina, mancano di fatto solo le ufficialità relative all’affare con la famiglia Della Valle. L’imprenditore di origine calabrese, ha parlato oggi al Corriere Fiorentino dell’affare. “Non posso dare nessuna conferma”. “Non ...

