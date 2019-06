Dimenticata nell’auto per 15 ore! La piccola Josy muore a 11 mesi

(Di giovedì 6 giugno 2019) È rimasta in un'auto bollente, ferma in un parcheggio, per oltre 15 ore e quando la polizia l'ha trovata per lei non c'era più nulla da fare. È morta così a soli 11di vita laJoseline Eichelberger, di Calverton Park, Missouri, Stati Uniti. Come ha raccontato alla stampa locale l'agente Chris Robertson, alla polizia è arrivata una telefonata anonima intorno alle 16:30 di domenica scorsa, 2 giugno, che avvertiva della presenza di un minore che aveva perso conoscenza in un parcheggio. Poco dopo, la bambina è stata scoperta nella vettura incandescente, quando all'esterno il termometro della temperatura atmosferica toccava i 26 gradi centigradi. Secondo le forze dell'ordine, la bimba è rimasta chiusa lì dentro per almeno 15 ore. Le autorità hanno anche fatto sapere che non è stato effettuato ancora nessun arresto in relazione al decesso di Joseline, mentre proseguono le indagini per capire come sia potuta verificarsi una tragedia del genere.