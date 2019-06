Ciclismo | Tom Dumoulin tornerà in gara al Giro del Delfinato Michael Matthews invece

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Dopo il ritiro a causa di una caduta ald’Italia, Tomsi appresta a tornare inaldel, in programma dal 9 al 15 giugno. L’olandese del Team Sunweb in data odierna dovrebbe avere il definitivo via libera dopo un controllo medico. Lo scrive cyclingnews.com. Sebastian Deckert, uno dei tecnici del team ha confermato: “Ildelpresenta un percorso impegnativo per tutta lacon una fase finale particolarmente difficile: il nostro obiettivo principale sarà il successo di tappa e miriamo a raggiungere questo obiettivo correndo in maniera offensiva ma con attenzione per tutta la settimana. Se tutto continua secondo i piani, Toma correre aldopo essersi infortunato al ginocchio ald’Italia“. Non tutto il processo di ripresa dopo l’infortunio delè andato secondo i piani: “La ...

