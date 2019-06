Chelsea | 3 multe per eccesso di velocità | Rudiger | Barkley e Hudson-Odoi rischiano grosso!

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Tre giocatori delfermati perdimentre si dirigevano al campo d’allenamento di Cobham:o multati,rischia la sospensione della patente Ilva di corsa, non solo in campo, ma anche in autostrada! I neo campioni dell’Europa League hanno avuto, nell’ultimo periodo, qualche problema con la legge. Nei giorni precedenti alla finale di Europa League,-Odio esono stati fermati perdimentre hanno superato il limite consentito sulla A3, nel sud-ovest di londra, la strada che porta ai campi d’allenamento di Cobham. Rossandava a 58 miglia con un limite di 40 e insieme a Callumè stato multato e gli sono stati tolti dei punti dalla patente. Antonioinvece ha raggiunto unaoscillate fra le 101 e le 104 miglia con un limite previsto ...

ItaSportPress : Al Chelsea si corre...anche troppo: multe per Rudiger, Barkley e Hudson-Odoi - -