Alimenti | Coldiretti | il taglio delle accise spinge la birra artigianale

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Con il caldo arriva ildel 40%sulle produzioni dei microbirrifici are l’aumento degli acquistibirre artigianali Made in Italy“: è quanto annuncia lanell’esprimere apprezzamento per la firma da parte del Ministro dell’Economia Giovanni Tria del Decreto previsto dalla Legge di Bilancio 2019. “Il provvedimento – sottolinea la– entrerà in vigore il giorno 1 Luglio 2019 e prevede una riduzionedel 40% per chi produce fino a 10mila ettolitri/anno e si va a sommare all’ulteriore riduzione a 2,99 euro dell’accisa per ettolitro e per grado-Plato inserita con l’ultima Legge di Bilancio. Un sostegno al consumo di una bevanda che – precisa la– riscuote un successo crescente in Italia dove si assiste ad una moltiplicazione di iniziative imprenditoriali con 862 birrifici artigianali, dei ...

