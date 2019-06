Un' inchiesta nel regno di Collomb

Caso Cucchi - 3 archiviazioni nell’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...

L'Anm : "Via dal Csm tutti i togati coinvolti nell'inchiesta - non basta l'autosospensione" : “L’autosospensione non basta, i magistrati coinvolti nella vicenda delle nomine si dimettano”. Pasquale Grasso, presidente dell’Anm, lancia un messaggio forte dopo la bufera che sta sconvolgendo il potere giudiziario, partita dall’inchiesta dei pm di Perugia su Luca Palamara. Le sue parole arrivano all’indomani del plenum straordinario del Csm, in cui il vicepresidente Ermini aveva invocato un “riscatto ...

Arresto Fragalà - Pd espelle i 2 esponenti di Pomezia coinvolti nell’inchiesta : “A seguito alle notizie emerse relativamente all’operazione ‘Equilibri‘ condotta dalla Dda di Roma e dai carabinieri del Ros in cui emergono comportamenti gravi e non compatibili con il codice etico del Pd, si comunica che, anche non avendo notizia di indagini a loro carico, Fiorenzo D’Alessandri e Omero Schiumarini sono stati espulsi dal partito”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa del Pd della Provincia di Roma. ...

Altre 20 persone sono state arrestate nell’inchiesta della procura di Milano per traffico illecito di rifiuti : Altre 20 persone sono state arrestate nell’inchiesta della procura di Milano per traffico illecito di rifiuti, dopo che a febbraio ne erano state arrestate 12. L’accusa ritiene che gli indagati avessero messo in piedi un imponente giro d’affari per trasformare capannoni

Nasser al Khelaifi - presidente del Paris Saint Germain - è stato incriminato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017 : Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale

Il blitz nel palazzo occupato a Roma - scatta l?inchiesta sul cardinale : L?esposto di Acea è arrivato negli uffici della Procura di Roma. Ed è stato aperto un fascicolo sui fatti dell?11 maggio scorso, quando il cardinale Konrad Krajewsky,...

I carabinieri e il ministero della Difesa si costituiranno parte civile nell’inchiesta sui presunti depistaggi nel caso Cucchi : L’Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza per costituirsi parte civile nell’inchiesta sui presunti depistaggi per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009 pochi giorni dopo che era stato arrestato per spaccio di droga. Oltre a

L’FBI sta indagando quattro grosse multinazionali nell’ambito di un’inchiesta su presunte tangenti in Brasile : Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, l’FBI sta indagando le multinazionali Johnson & Johnson, Siemens AG, General Electric e Philips nell’ambito di un’inchiesta su presunte tangenti nel settore ospedaliero brasiliano. I procuratori brasiliani che lavorano all’inchiesta sospettano che le società abbiano effettuato pagamenti

Nessun legame tra Ong e trafficanti - inchiesta archiviata : ennesimo buco nell'acqua : La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per ProActiva Open Arms. Le varie inchieste a carico delle Ong che operano...

L'elemosiniere del Papa sotto inchiesta per il blitz nel palazzo occupato : «Un tecnico lo ha aiutato» : L'affondo è di Matteo Salvini: «Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà ci diano un conto corrente - attacca il ministro dell'Interno...

Antonello Montante e l’inchiesta cestinata da Panorama. Il racconto di Claudio Fava su FQ MillenniuM : Un intreccio sconcertante tra mafia, antimafia e informazione. Andato avanti per anni fra silenzi e connivenze. L’imprenditore siciliano Antonello Montante si era cucito addosso il vestito del paladino dell’antimafia al vertice di Confindustria. Venerdì 10 maggio è finito imputato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e altri gravi reati. Al di là dell’esito giudiziario della vicenda, l’inchiesta della ...

Bimba ferita a Napoli - inchiesta a una svolta : i primi nomi nel mirino dei pm : Guai a bruciare i tempi, guai a mettere a segno passaggi a vuoto. Conoscono il tragitto compiuto dopo essersi lasciato alle spalle l?inferno di piazza Nazionale, conoscono una parte...

Nell'inchiesta sulle tangenti a Milano spunta il caso Comi : i pm indagano su consulenze a società a lei vicina : spunta il caso dei contratti di consulenza sospetti per 38 mila euro ottenuti, attraverso l’influente esponente azzurro Gioacchino Caianello, da una società riconducibile a Lara Comi, l’europarlamentare e coordinatrice di Forza Italia a Varese, nell’inchiesta dei pm della Dda di Milano con al centro un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti in Lombardia. Inchiesta che oggi ha visto un primo ...