U&D | Ludovica Valli torna single | è finita con Federico Accorsi

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ormai è ufficiale: tra, ex tronista di Uomini e Donne, e il personal trainer. Ad annunciarlo è stata la stessa ragazza con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ufficialità per placare i tanti rumors Da un paio di settimane si vociferava di una possibile crisi nella coppia nata circa un anno fa. I follower si erano accorti che c'era qualcosa che non andava, visto che la loro storia veniva spesso narrata sui social; i reciproci tag, improvvisamente spariti, hanno fatto scaturire qualche dubbio nel pubblico che seguiva le loro dinamiche sentimentali assiduamente. L'ultimo post che li ha visti protagonisti insieme risale a circa due mesi fa, quando la coppia si era immortalata nel centro di Bologna: lui nella città emiliana è proprietario, insieme a Riccardo Sorghini, della palestra Queen's. ...

Linkiesta : Aveva promesso 600 mila rimpatri durante la campagna elettorale. Dopo 10 mesi di Governo ne ha fatti poco più di 6… - Wale : Propaganda . I’m tellin u - Linkiesta : Sapete perché siamo l'unico Paese in cui la parola spread è in grado di far cadere i governi? Perché abbiamo 2.358,… -