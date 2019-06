Ronaldo: accuse stupro, denuncia resta

SkyTG24 : Cristiano Ronaldo, Bloomberg: 'Ritirata l’accusa di stupro' - Agenzia_Ansa : La modella Mayorga ritira le accuse di stupro a #Ronaldo #ANSA - Gazzetta_it : #Ronaldo, la #Mayorga ritira le accuse di stupro: caso chiuso -

Il caso del presuntodi Cristiano(estate 2009) sembrava chiuso, ma non è così.in piedi. I legali di Kateryn Mayorga hanno infatti ritirato laal tribunale del Nevada, ma hanno deciso di presentarla al tribunale federale Usa. Un colpo di scena in una giornata in cui sono rimbalzate notizie contrastanti. Secondo alcuni media,la mossa dei legali della Mayorga sarebbe stata dettata dalla scadenza dei termini (180gg) per far pervenire la notifica ao dagli ampi poteri della corte federale.(Di mercoledì 5 giugno 2019)