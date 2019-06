No ai tacchi alti obbligatori in ufficio | la protesta delle donne giapponesi

vanityfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Tutto il giorno per tutti i giorni al lavoro sui. Non per scelta, ma per obbligo. Questo tocca alleche orano. Yumi Ishikawa, attrice e scrittrice, è la fondatrice di #KuToo, un movimento che chiaramente si ispira al #MeToo e che chiede al governo giapponese di introdurre una legge per proibire ai datori di lavoro obbligare le dipendenti a indossare calzature eleganti. L’attrice ha presentato una petizione al governo di Tokyo. Già ventimila persone hanno mostrato il loro sostegno, via social o firmando la petizione. Per i gruppi femministi l’obbligo (non scritto, ma reale) deiinè una forma di discriminazione sessuale. https://twitter.com/ishikawa yumi/status/1098468855427489792 Il movimento #KuToo è nato già da qualche mese. Yumi Ishikawa hato, sui social, contro un hotel: obbligava lea portare iper ...

