Né crescita né debito | perché la Bce torna a concentrarsi sull’inflazione

La Ue : debito italiano in crescita anche per le scelte del Governo : La Commissione europea pubblicherà oggi un’analisi approfondita sullo stato delle finanze pubbliche italiane. La relazione è propedeutica a una eventuale apertura di una procedura per debito eccessivo, che deve essere decisa dal Consiglio. Una prima discussione tecnica tra i paesi membri potrebbe avvenire il 1° luglio...

La Corte dei Conti insiste contro reddito e quota 100. "Debito giù o niente crescita" : Il reddito di cittadinanza rischia di scoraggiare il lavoro legale e il suo finanziamento, tutto in deficit, mette a rischio l’equilibrio dei Conti pubblici. È una bocciatura senza fronzoli quella che la Corte dei Conti mette in atto nei confronti del cavallo di battaglia dei 5 stelle. Ma anche sulla quota 100, misura cara sia ai pentastellati che alla Lega, la magistratura contabile ha un giudizio severo: per il sistema ...

Boccia : ridurre il debito e rassicurare i mercati. Di Maio : rigore e crescita compatibili : Una chiamata alla responsabilità e all’impegno di tutti per centrare le priorità per il rilancio del Paese: lavoro, giovani, infrastrutture, attenzione al debito pubblico. Questo il messaggio che il presidente Boccia lancerà oggi alla platea della riunione annuale...

L’Ocse boccia ancora l’Italia : crescita zero - frenano i consumi. E vola debito pubblico : Se vuole rilanciare la crescita, che e' il suo principale problema, l'Italia deve investire di piu' nelle infrastrutture e nell'istruzione e snellire l'amministrazione pubblica, rendendo il quadro normativo piu' stabile. Questa la ricetta raccomandata dalla capo-economista Ocse, Laurence Boone, per la Penisola alle prese con un'economia in stagnazione e "un alto debito che la rende vulnerabile". "Il primo problema dell'Italia e' la crescita e la ...

L'Ue gela l'Italia : crescita al palo - più deficit e debito. Conte : 'Stime ingenerose' : Mentre per il ministro dell'economia Giovanni Tria non c'è alcuna sorpresa, perché corrispondono a quelle del Def. Dopo la drastica revisione del Pil 2019 già fatta a febbraio, tagliandolo di un ...

Debito Italia - Confagricoltura : "Serve un piano di sviluppo che punti su crescita e occupazione" : E' urgente un cambio di rotta nella programmazione politica con un piano di sviluppo che ponga al centro l'occupazione. Occorrono strumenti capaci di favorire le imprese nella creazione di posti di ...

L'Ue gela l'Italia : crescita al palo - più deficit e debito. Conte : 'Stime ingenerose' : Mentre per il ministro dell'economia Giovanni Tria non c'è alcuna sorpresa, perché corrispondono a quelle del Def. Dopo la drastica revisione del Pil 2019 già fatta a febbraio, tagliandolo di un ...

Debito Italia - Confagricoltura : "Serve un piano di sviluppo che punti su crescita e occupazione" : Secondo le stime della Commissione europea diffuse questo pomeriggio a Bruxelles, il Debito pubblico Italiano arriverà al 133,7% del PIL nel 2019, rispetto al 132,2% del 2018, per poi salire ancora al ...

Ue : nuovo record debito Italia - niente crescita e solo parole sulle privatizzazioni : L'Italia ultima in Europa per crescita dell'economia nel 2019, con un deficit che senza aumento dell'Iva arrivera' al 3,5% l'anno prossimo e un debito record nel 2020. Questo il quadro fosco che la Commissione europea dipinge per l'Italia nelle sue previsioni di primavera. Previsioni economiche pubblicate oggi a Bruxelles, secondo le quali, si profila un incremento sostanziale del debito pubblico Italiano, al 133,7% del Pil nel 2019, e al 135,2% ...

L’allarme dell’Ue : “Italia ultima per crescita e investimenti - preoccupano occupazione e debito” : L’Italia è ferma come nessun altro. Non cresce più. Non lo farà quest’anno, lo farà timidamente il prossimo anno, se tutto va bene e il contesto internazionale non si deteriorerà ulteriormente. Nel frattempo il Paese rimane ultimo nella classifica europea della crescita per il 2019 e il 2020, confermando la non invidiabile performance già registrat...

Italia - Ue : ultima in classifica su crescita 2019 e 2020 - debito continua a salire : L'economia Italiana stenta a risollevare la testa, appesantita dal fardello di conti pubblici in deciso squilibrio che fanno di Roma l'ultima in classifica sul fronte della crescita sia quest'anno sia ...

crescita - Commissione Ue taglia stima Pil 2019 : +0.1%. “Deficit e debito saliranno fortemente : 2 - 5% e 133 - 7%” : La Commissione Ue taglia ancora le stime di Crescita dell’Italia: nel 2019 il Pil cresce dello 0,1% e nel 2020 dello 0,7%. Nelle stime di febbraio erano rispettivamente 0,2 e 0,8%. “La Crescita sommessa e l’allentamento di bilancio intaccheranno i conti pubblici, con deficit e debito che saliranno fortemente“, avvertono i tecnici di Bruxelles nelle previsioni economiche sull’Italia. Nella nuova stima il deficit sale a ...

Bankitalia : il debito pesa sulla crescita e l'incertezza aumenta : 'Secondo il Documento di economia e finanza 2019, approvato dal Governo il 9 aprile', osserva ancora Palazzo Koch, 'il debito crescerebbe ancora nell'anno in corso e si ridurrebbe dal 2020, anche in ...

Spagna - dietro la crescita record ci sono esplosione del debito e salari bassi che aumentano la competitività : La Spagna che si è presentata alle elezioni di oggi è un Paese economicamente in buona salute. Ma sono evidenti le cicatrici delle ferite, gravi, inferte dalla lunga crisi iniziata nel 2008 e finita, a tutti gli effetti, soltanto nel 2017. Bassa produttività, bassi stipendi, povertà diffusa e disoccupazione elevata e volatile, oltre alle diseguaglianze crescenti, restano problemi irrisolti. La ritrovata competitività del paese è stata per ora ...