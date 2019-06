Il dramma di Noa | «Respiro | ma non mi sento più viva»

vanityfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Da quando, a 11 anni, era stata violentata, Noa Pothoven non aveva mai smesso di soffrire. Domenica, a 17 anni, dopo una lunga battaglia legale, è morta con l’eutanasia, nella sua casa di Arnhem. A offrirle assistenza medica, una clinica specializzata. È stata la sorella a dare la notizia. Ma lei stessa aveva parlato a lungo del suo dolore e della volontà di porre fine alla sua vita a causa della sua depressione. Dopo le violenze che aveva subito aveva cominciato a soffrire anche di stress post-traumatico e di anoressia, come aveva raccontato nella sua autobiografia Winnen of leren («Vincere o imparare»). Aveva descritto i suoi tentativi di superare la sofferenza psichica e i disturbi che erano insorti dopo la violenza, nel tentativo di aiutare i ragazzi più fragili a lottare per la vita. Noa aveva provato di tutto: si era sottoposta a cure mediche, terapie, sedute di psicoanalisi, ...

