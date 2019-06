Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati | ‘Un forte dolore che non ti fa parlare’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Anche le belle storie finiscono:sidopo sei mesi circa di relazione, iniziati più o meno sotto gli occhi di tutti all’interno della casa del Grande fratello VIP. Tramontato il sogno della vita insieme a Milano – i due pare cercassero casa per convivere – insieme con tutto il loro rapporto, come ha scritto lei stessa via Instagram: “Le lacrime scivolano sul viso…. senti unin gola che non riesci neanche a parlare… Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene”. Triste epilogo per un amore che solo poco tempo fa sembrava andare più che a gonfie vele. View this post on Instagram Tutto è cominciato in maniera cosìe carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe… Ce l’ho messa tutta, ...

trash_italiano : GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE SI SONO LASCIATI. UN ABBRACCIO ALLE FAN. - Beaa994 : RT @trash_italiano: GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE SI SONO LASCIATI. UN ABBRACCIO ALLE FAN. - Stephanie_yy : Ma no, ma davvero ?? -