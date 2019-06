Calcio | Nations League Final Four 2019 | Olanda e Inghilterra si sfidano per un posto in

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Dopo 24 partite della fase a gironi è giuntomente il momento degli scontri ad eliminazione diretta per la Lega A della Uefa. Sono rimaste solo quattro compagini ancora in lizza per il titolo, che si sfideranno in Portogallo dal 5 al 9 giugno nella decisivaper stabilire la vincitrice della prima storica edizione della nuova competizione europea per Nazionali. La seconda semie, in programma domani sera al “Estádio D. Afonso Henriques” di Guimaraes, vedrà fronteggiarsiin un match molto interessante che si preannuncia anche molto spettacolare per la qualità degli interpreti in campo. La selezione “Orange” si è qualificata per levincendo il gruppo 1 proprio nei minuti conclusivi dell’ultima partita, rimontando da 0-2 a 2-2 la Germania con i gol di Promes e Van Dijk tre giorni dopo aver ...