Bomba sull' auto del sindaco appena eletto

Alessandra Mussolini - la Bomba : "Accordo Lega-Pd sulla data del voto. Una persona molto informata..." : E adesso, che succede? Si parla del futuro del governo gialloverde, messo ulteriormente in discussione dopo le elezioni Europee che, seppur non in Parlamento, hanno ribaltato i rapporti di forza tra Lega e M5s. Difficile immaginare che l'esecutivo riesca a reggere ancora a lungo: Matteo Salvini pone

Caos Roma - le parole di Di Francesco sulla Bomba di Repubblica : “De Rossi disponibile - avrebbe giocato anche con una gamba sola” : E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica:i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. E’ intervenuto sulla questione anche l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, citato dai due giornalisti nell’articolo. Queste le sue parole al Corriere dello Sport. “I miei metodi sono gli stessi che l’anno scorso ci hanno portato in semifinale ...

Caos Roma - la verità di Pallotta sulla Bomba di oggi : “Tutte c…” : E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica: i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. A tal proposito, sono da poco arrivate le parole del patron giallorosso James Pallotta. Ecco cosa ha detto a ‘Il Messaggero’: “Sono tutte c……, qualcuno sta provando a danneggiare la Roma con continue bugie. oggi ...

Allenatore Juventus - la Bomba di Dagospia : lite Allegri-Ronaldo - il retroscena sull’addio del tecnico : Ha del clamoroso quanto svelato dalla redazione di Dagospia sul divorzio tra Allegri e la Juventus: “La sconfitta con l’Ajax è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese Cristiano Ronaldo, che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions”. Sarebbe questo ...

Egitto - Bomba sulla strada per le piramidi esplode al passaggio di un bus : diciassette turisti feriti : Sono diciassette le persone rimaste ferite su un pullman turistico coinvolto in un’esplosione al Cairo, in prossimità delle piramidi. Fonti ufficiali dicono che è stata provocata da un ordigno nascosto lungo la strada. Lo scoppio è avvenuto nei pressi del Grande museo egizio in costruzione a Giza. I turisti coinvolti sono 10 di nazionalità egizia...

Luigi Di Maio - la Bomba del leghista Rixi : "Fa pressioni sulle procure per farmi condannare" : Dopo Armando Siri, il nuovo fronte di guerra politico-giudiziaria tra M5s e Lega è Edoardo Rixi. leghista, viceministro alle Infrastrutture e a processo per le "spese pazze" dei consiglieri della Regione Liguria. Il 30 maggio arriverà la sentenza, ma Luigi Di Maio minaccia già di "dimissionarlo". Le

Che tempo che fa - le tre puntate tagliate a Fabio Fazio e la voce-Bomba sull'ad Rai Salini : un terremoto : Il taglio di tre puntate deciso dalla Rai e che è andato a colpire Fabio Fazio è il caso del giorno (taglio annunciato nella puntata di domenica sera di Che tempo che fa dal conduttore in persona). Ora, ulteriori dettagli arrivano da Dagospia, che rivela come nel giro di vite verrà tagliato anche Po

Israele - razzi e Bombardamenti nella Striscia di Gaza : escalation militare - sull'orlo della guerra ufficiale : Venti di guerra in Israele. Sale il bilancio dei morti nelle violenze in Medio Oriente dove continua il lancio di razzi da Gaza e la risposta con raid aerei e bombardamenti da Israele. Secondo le notizie disponibili si contano nove palestinesi e tre israeliani uccisi negli attacchi. Inoltre secondo

Mattino 5 - Belen Rodrigez e l'indiscrezione Bomba sulla gravidanza : che cosa sa l'opinionista : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano fare di nuovo coppia fissa, dopo il compleanno di Santiago festeggiato qualche giorno fa, la coppia torna al centro della cronaca rosa. Le voci su una nuova gravidanza della diva circolano da qualche giorno ma il tutto sembra confermato dopo le indiscrez

Bombardamenti di Haftar sulla Libia. A Tripoli morti almeno cinque civili : Proseguono gli scontri in Libia e il numero delle vittime aumenta. È di almeno cinque soldati uccisi il bilancio di un raid aereo delle forze di Khalifa Haftar sull'area di Wadi Rabie, circa 35 km a est di Tripoli. Lo riferiscono all'Ansa fonti militari. Intanto, salgono a cinque i morti a causa del bombardamento di missili Grad - che hanno una gittata minima di 30 km - sul quartiere di Abu Slim, a ridosso del centro della capitale. Sono ...

Bruno Vespa - Bomba sulla Rai : "Cosa osarono chiedermi quando ero direttore del Tg1" : Bruno Vespa è uno dei dieci direttori del Tg1 interpellati da Ida Peritore nel suo libro Sua Maestà il TG1. Dieci direttori svelano 30 anni di segreti (Male Edizioni). Storica giornalista storica del Tg1, introduce il volume con la famosa frase del Gattopardo: "Se vogliamo che tutto rimanga come è,

Grande Fratello - roba brutale dalla D'Urso. 'È gay - ecco con chi stava'. Fonti vip riservate : Bomba sulla casa : Primo gay dichiarato al Grande Fratello 16 . Si tratta di Cristian Imparato , diventato famoso in tv come baby-prodigio a Io Canto e ora nella casa del reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso . ...