Watch Dogs 3 | Amazon UK svela il gioco in Anteprima

Watch Dogs Legion è il nuovo capitolo della serie che permetterà di controllare qualsiasi NPC? : Non sarebbe un vero E3 senza rumor su giochi di Ubisoft e, stando a Roller Champions, il terzo Watch Dogs è ora emerso grazie ad Amazon UK, e dovrebbe chiamarsi Watch Dogs Legion. Kotaku avrebbe confermato le indiscrezioni, poiché il famoso sito sarebbe in possesso di notizie di diverse fonti collegate all'azienda.Nell'articolo di Jason Schreier leggiamo che Watch Dogs Legion sarà ambientato a Londra e presenterebbe una caratteristica davvero ...

Watch Dogs 3 cambia nome? Rumor sul nuovo capitolo a una settimana dal reveal : A distanza di ormai quasi tre anni del predecessore, sembra arrivato il momento per i fan di dare uno sguardo a cosa bolle in pentola in vista di Watch Dogs 3. Il nuovo capitolo della serie parrebbe essere in rampa di lancio per la fine del 2019, e immancabili come sempre non potevano non arrivare i primi leak ad anticiparne la presentazione che non potrà non avvenire in occasione dell'imminente E3 2019. Le indiscrezioni su Watch Dogs 3, ...

Watch Dogs 3 : nuove indiscrezioni su storia - ambientazione e protagonista : Recentemente Watch Dogs 3 è stato al centro di voci che vorrebbero una presentazione del gioco all'imminente E3 2019, alla conferenza di Ubisoft.In seguito alla notizia, giungono ora ulteriori rumor sul nuovo capitolo della serie che riguardano, nello specifico, la storia, l'ambientazione e il protagonista.Le indiscrezioni sono comparse su NeoGaf e, a quanto pare, il titolo sarà ambientato a Londra, come già detto in passato. Ma non solo, sembra ...

Leak da hacker per Watch Dogs 3 : tanti i dettagli in vista dell’annuncio E3 2019 : L'E3 2019 è ormai alle porte, e Watch Dogs 3 potrebbe essere tra i suoi illustri - e poligonali! - protagonisti. Mai svelato ufficialmente da "mamma" Ubisoft, il terzo capitolo della saga tutta hacker e spionaggio potrebbe infatti fare capolino sul palco della fiera di videogiochi più attesa dell'anno, al via a giungo in quel di Los Angeles. I rumor sulla prossima incursione del franchise stanno rimbalzando tra i forum Reddit e NeoGAF nelle ...

Watch Dogs 3 : Protagonista - armi - ambientazione e altro : Su NeoGAF e Reddit sono stati pubblicati di recente nuovi dettagli su Watch Dogs 3, nonostante il gioco non sia ancora stato ufficialmente annunciato. Ve li riportiamo di seguito invitandovi a considerare le informazioni come dei rumors in attesa di una conferma o smentita. Watch Dogs 3: Nuovi dettagli secondo dei rumors La presentazione ufficiale avverrà il 24 Maggio con un Trailer mentre il Gameplay verrà mostrato il 10 ...

Watch Dogs 3 sarà annunciato all'E3 2019? Lo suggerisce un nuovo account Twitter : Un account Twitter ufficiale di Watch Dogs di Ubisoft sembra suggerire che un annuncio su Watch Dogs 3 arriverà all'E3 2019, riporta Gamerant. Ubisoft sarà presente all'evento con la sua conferenza stampa e il nuovo capitolo potrebbe essere uno dei più grandi annunci dall'evento.I fan di Watch Dogs hanno scovato un account ufficiale di Watch Dogs, @WatchDogsgame_uk. L'account è stato creato nel maggio 2019 e riporta il nome "Watch Dogs UK" e una ...

Un giocatore percorre tutta la mappa di Watch Dogs 2 in timelapse : Watch Dogs 2 può piacere o meno dal punto di vista del gameplay, tuttavia bisogna ammettere che Ubisoft ha fatto davvero un bel lavoro nel realizzare la San Francisco virtuale che fa da sfondo alle vicende del gioco.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il canale YouTube Enigma ha pubblicato un video in cui percorre a piedi l'intera mappa in timelapse. Il giocatore parte dal Northern Bridge per poi passare nella Silicon Valley, fino ad ...