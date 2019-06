Walter White e Jesse Pinkman arrivano sui dispositivi Android con Breaking Bad | Criminal

tuttoandroid

(Di martedì 4 giugno 2019)Bad:Elements è un gioco strategico gestionale sviluppato in collaborazione con i creatori della popolare serie televisiva in cui dovrete gestire un grosso business di droga grazie al supporto del leggendario duo composto da. Il gameplay è piuttosto comune a questo genere di giochi e prevede la costruzione, lo sviluppo e la protezione della base, il potenziamento del laboratorio e la creazione di una squadra per controllare una territorio sempre più vasto. L'articolosuiconBad:Elements proviene da Tutto

lovinatsu : Walter white un cazzo di genio io lo adoro cioè insegnami - Peperlizio9 : @FeniceArde @LoCon_14 @SonoMaleducata @fremebonda Quel mobile sembra la postazione di Walter White e Jesse Pinkman... - skippy_metal : RT @regredmed: Sono anni che mi immagino un film che racchiuda i personaggi di varie serie tv, tipo Walter White che viene curato dal dott.… -