Trova il suo cane morto e muore di crepacuore

(Di martedì 4 giugno 2019) Pina Francone La vicenda a Civitanova Marche, dove una signora 90enne non ha retto alla morte del suo amato cagnolino Hato il suosenza vita e il suo cuore non ha retto al dolore: è morta di. La straziante vicenda a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il meticcio Pupi, sei anni, era il compagno inseparabile di Rosa Marcantoni, da quando era diventata vedova. L'anziana, come raccontato dalla figlia a Cronache Maceratesi, "era innamorata pazza di lui e il suo cuore non ha retto al colpo dirlo in casa". Quando la novantenne lo ha rinvenuto cadavere in casa, tornando da alcune commissioni in città, ha accusato un malore, ed è spirata anche lei. La figlia della defunta ha raccontato come l'animale aveva aiutato molto sua madre a riprendersi dal dolore per la perdita del marito: "Si legge sempre di cani che muoiono diquando ...

