Ritiro scorta a Saviano | per Consiglio d’Europa è caso di intimidazione

(Di martedì 4 giugno 2019) Gabriele Laganà Secondo l’organizzazione internazionale la dichiarazione rilasciata su Facebook dal ministro Salvini è undi “attribuibile allo Stato” Sul possibiledellaal giornalista e scrittore Robertoauspicato nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini è intervenuto anche ild'Europa. L’organizzazione internazionale, infatti, considera come una"" l'ultima dichiarazione rilasciata da Salvini in una diretta Facebook lo scorso 29 maggio. "Un bacione a. Sto lavorando anche a una revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni giorno 2mila uomini", aveva detto il ministro. L’affermazione del ministro è stata classificata dald'Europa come "attribuibile allo Stato" e, per questo, inserita tra quelli di massima pericolosità per l'incolumità dei ...

