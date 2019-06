Renault | nuovo Cda mercoledì per fusione con Fca Allo Stato francese un posto nel board

Renault - nuovo Cda mercoledì per fusione con Fca. Allo Stato francese un posto in Cda e nel Comitato nomine : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Fusione tra Fca e Renault : nuovo traino nello sviluppo delle auto elettriche ed a guida autonoma : Il settore automobilistico potrebbe vedere la nascita di un nuovo leader mondiale, dalla Fusione tra Fca e Renault. Forte degli 8,7 milioni di veicoli venduti e con un forte posizionamento sulle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma, un’aggregazione che fornirebbe una copertura completa della domanda del mercato. E’ quanto si legge nella nota che annuncia l’invio di una lettera di proposta non ...

F1 Renault - Christophe Mary sarà il nuovo Director Engineering : ROMA - La Renault annuncia cambiamenti in organico per risollevare un inizio di stagione decisamente sotto le aspettative. A partire dal prossimo primo di agosto Christophe Mary, attualmente Chief ...

L'ex boss di Renault-Nissan è di nuovo nei guai : Ghosn ha sempre parlato di cospirazione: secondo la sua ricostruzione, il ministro giapponese dell'economia, del commercio e dell'industria, Meti, stava lavorando con i dirigenti Nissan per bloccare ...

Renault - grandi novità al Salone di Shangai : presentato il nuovo city-SUV elettrico e globale [FOTO] : Con la prima mondiale di Renault City K-ZE, il Gruppo Renault entra nel mercato dei veicoli elettrici, grazie a linee decise e muscolose e dimensione compatte incarna il classico design del SUV compatto La data odierna sarà ricordata come una pietra miliare per il Gruppo Renault in Cina. Durante una conferenza stampa tenutasi al Salone dell’Automobile di Shanghai, Thierry Bolloré, CEO del Gruppo Renault, ha presentato una chiara roadmap ed ...

Nuovo motore per la gamma Renault Scénic : Nel 1996 Renault ha presentato la prima versione di Scénic, aprendo la strada al monovolume nel segmento C. Primo monovolume compatto nel segmento C nel 2018, con la quota del 17%, conferma la sua leadership anche a fine marzo 2019. Sull’intero mercato il peso del segmento C è del 29% con circa 166.000 immatricolazioni. Arrivato […] L'articolo Nuovo motore per la gamma Renault Scénic sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Scénic e Grand Scénic - Renault punta sul nuovo Blue Dci : Sulle colline delle Langhe siamo andati a testare il nuovo propulsore, nelle versioni Blue Dci da 120 cv con cambio manuale 'Sport edition2', oltre al più potente Dci da 150cv, nell'allestimento '...

Renault completa gamma motori Scénic con nuovo diesel 1.7 Blue dCi : Milano, 11 apr., askanews, - Renault amplia la gamma motori di Scénic e Grand Scénic con l'arrivo del nuovo motore diesel 1.7 Blue dCi, con potenze di 120 e 150 cv. Il propulsore, sviluppato ...

Renault : la gamma motori di Scénic si arricchisce con il nuovo 1.7 Blue dCi : Al 100% rinnovata l’offerta dei motori su Scénic e Grand Scénic: dopo il motore benzina 1.3 TCe FAP, commercializzato nel...