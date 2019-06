Portare a casa di Leonardo le startup dei nuovi inventori italiani

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) (foto: ZU 09 via Getty Images) Sabato 8 giugno a Vinci, il borgo natale di, si incontreranno alcuni innovatori provenienti da tutta Italia nell’ambito di una due giorni per celebrare la genialità del nostro Paese. L’evento, organizzato dal giornalista Roberto Bonzio, autore del progettodi Frontiera, sarà dedicato a Federico Faggin, di recente ospite del Wired Next Fest, tra i padri del microchip e ideatore della tecnologia touch: due tra le invenzioni più importanti del dopoguerra ed elementi entrati ormai nella vita quotidiana di ognuno di noi. Faggin, tra i più importantiviventi, racconterà la sua esperienza di pioniere quando tra gli anni ’60 e ’70 si trasferì in California peravanti le sue ricerche in ambito tecnologico, contribuendo in prima persona a dare vita a quella che oggi è comunemente conosciuta come la Silicon Valley. E dalla storia ...

Bruxmela : RT @La_Connie_: 2019 e nessuno che ti viene a casa a fare le valigie. Cosa me ne frega di farmi portare il cibo a casa io voglio una person… - wawwoski1 : RT @fatina909: I CUCCIOLI DI ZIA GRAZIA ??TROTTY ??MA NON POSSO CREDERCI! NESSUNO VUOLE PORTARE A CASA E AMARE QUESTA DOLCISSIMA BIMBA PELO… - Ariel2575 : RT @fatina909: I CUCCIOLI DI ZIA GRAZIA ??TROTTY ??MA NON POSSO CREDERCI! NESSUNO VUOLE PORTARE A CASA E AMARE QUESTA DOLCISSIMA BIMBA PELO… -