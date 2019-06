L’Europa fa bene al lavoro

ilfoglio

(Di martedì 4 giugno 2019) I dati sull’occupazione pubblicati ieri dall’Istat offrono un quadro stagnante, oltre che contraddittorio, del mercato delitaliano – tra i più deboli d'Europa – in cui si riflettono scelte di politica economica del governo giallo-verde che non hanno messo al primo posto gli investimenti. Ad

antoniospadaro : Stiamo vedendo frontiere in #Europa e questo non va bene, è vero che ogni Paese ha una propria identità e deve cust… - EnricoLetta : Vince bene da noi #Salvini dove è PRIMO. Ma si votava per il #ParlamentoEuropeo e la sua #AlleanzaSovranista lì non… - lauraboldrini : Dal voto emerge un’indiscutibile vittoria della Lega, da cui però l’Italia non trarrà vantaggio in Europa Bene ch… -