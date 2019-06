iTunes addio | Apple cancella il suo programma più amato odiato di sempre

gqitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) A pochi giorni di distanza dal ritorno dell'iPod, nuovamente vivo e vegeto,decide dire, il suo compagno storico, ilpiùdella storia di Cupertino. L'arrivo di MacOS Catalina distribuirà le funzioni principali diin tre app separate per musica, podcast e TV, ponendo fine a un ventennio di monopolio nell'ecosistema software e hardware. La sincronizzazione dei tuoi dispositivi verrà ora gestita dal Finder del Mac, che eseguirà backup, aggiornamenti o il ripristino del dispositivo, direttamente dalla barra laterale (diverso il discorso per Windows dove, al momento, non dovrebbe cambiare nulla). In pochi rimpiangeranno quel carrozzone lento e costantemente da aggiornare che era diventato, ma sarebbe sbagliato rinnegare il ruolo fondamentale che ha avuto per il successo dell'iPod e, ...

