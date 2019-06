I segreti di Sarri | “mi intristiscono i giovani allenatori Tradire Napoli andando alla

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) L’allenatore del Chelsea si è raccontato nel corso di una lunga intervista, soffermandosi sul proprio futuro e sulle sue superstizioni Ha appena vinto l’Europa Leagueguida del Chelsea, mettendo così in bacheca il primo trofeo internazionale della sua carriera. Maurizioadesso potrebbe tornare in Italia, il suo nome viene accostato ogni giorno di piùpanchina della Juventus, fresca di divorzio con Massimiliano Allegri. AFP/LaPresse Il richiamo della propria terra è forte, lo sottolineato lo stesso manager toscano ai microfoni di Vanity Fair: “per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Mamia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni. È l’anagrafe a dirlo. È roba faticosa, la ...

