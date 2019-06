I bus non sono sicuri | tutti ai box | lunedì di caos nel Salernitano

Bimba di otto anni abusata dal nonno : le violenze in casa mentre faceva i compiti : A far scoprire tutto sono state le maestre, insospettite dal comportamento della bambina. Il nonno è stato arrestato

«Sul bus i cani non salgono» : la lite - poi l'autista Atac lo investe : Come in un film horror: un bus della linea Atac punta un pedone. E lo investe, in pieno giorno. Dietro l'episodio, una lite per i cani. Succede a Roma - il fatto è del 9 maggio ma solo...

Scuola - immissioni in ruolo docenti 2019/20 ultime notizie : bussetti non potrà mantenere la promessa : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, alla fine dello scorso anno, dichiarò l’intenzione, da parte dell’amministrazione centrale, di voler anticipare i tempi per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. Il desiderio del numero uno del dicastero di Viale Trastevere era quello di chiudere le operazioni entro il mese di luglio, con un mese di anticipo, quindi, rispetto alla consueta ...

busta paga : permessi - assenze pagate e non pagate. Come leggerli : Ore lavorate, ferie e assenze retribuite e non. Molte sono le informazioni contenute nella Busta paga ma sappiamo veramente interpretarle? Il cedolino è la fotografia di quello che è stato il rapporto di lavoro in un determinato mese: quante ore il dipendente ha lavorato, se è stato assente e perché. E ancora, se il contratto collettivo o la legge gli riconoscono dei periodi di riposo retribuito a titolo di ore di ferie o permessi: quante gliene ...

Non sapevo nulla sul corpo! La conduttrice Ellen DeGeneres racconta gli abusi del patrigno : Ellen DeGeneres torna sul suo tragico passato e racconta gli abusi sessuali subiti in giovinezza dal patrigno. Ellen DeGeneres ha deciso di tornare sul suo tragico passato e di parlare degli abusi subiti dal patrigno durante la sua adolescenza. A convincere la celebre conduttrice americana a tornare su quei tristi momenti della sua vita è il pensiero che giovani ragazze di oggi possano cadere nella viscida trappola degli abusi sessuali. ...

Ballando con le stelle - Gabusi su Milly Carlucci : “Non potevo crederci” : Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Parla Mia Gabusi: “Non credevo alle mie orecchie…” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Mia Gabusi, la più giovane ballerina di Ballando con le stelle 2019 che, tra una risposta e l’altra, ha parlato della padrona di casa dello show, che l’ha fortemente voluta in questa edizione, Milly Carlucci. Sulla conduttrice la ballerina ha ...

Sono triste per gli abusi di nonno! Lo scioccante messaggio della bimba di 8 anni : Una bambina di 8 anni ha spiegato di essere triste per aver fatto "sesso con suo nonno". La piccola lo ha scritto in un messaggio in cui fa chiaramente riferimento all’uomo a cui era stata data in affidamento. Desmond Gore, 73enne australiano, è stato riconosciuto colpevole di 20 accuse di abuso sessuale, tra cui lo stupro di tre bimbe di otto anni, secondo il tribunale distrettuale di Perth. I reati avrebbero avuto luogo nella sua casa nel ...

Parolin : "Non abusare dei simboli religiosi" : “Credo che nell'usare i simboli religiosi per manifestazione di parte come lo sono i partiti, c'è il rischio di abusare di questi simboli”. Così il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno alla Fondazione Centesimus Annus. “Quindi - ha aggiunto - credo che da parte nostra non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa realtà”. Il Segretario di Stato ha poi parlato di Salvini: “Il ...

Fumo su linea bus 119 a via del Corso : non si registrano feriti : Roma – A Roma “per ragioni da accertare, stamattina intorno alle 7.30 su una vettura della linea 119 in servizio lungo via del Corso e’ fuoriuscito del Fumo all’interno del mezzo a causa di un probabile malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio. A scopo precauzionale, sono stati fatti scendere i passeggeri, per i quali non c’e’ stato alcun problema, ed e’ stato attivato l’estintore ...

Assicurazioni - non solo Rca : auto - bicicletta - autobus - la polizza ti protegge ovunque : La nuova strategia di crescita di Generali Country Italia si focalizza sulla persona, sul proprio cliente, con il duplice obiettivo di contribuire al miglioramento della quotidianità dell' assicurato e di alzare la relazione con la compagnia a un nuovo livello, diventando il punto di riferimento in

Eliana Michelazzo - altro giallo. La Perricciolo ricoverata per abuso di farmaci - cosa scrive lei : non torna : Paura per Pamela Perricciolo, l'agente coinvolta insieme a Pamela Prati ed Eliana Michelazzo nel clamoroso caso Mark Caltagirone. Poche ore dopo l'intervista a Live - Non è la D'Urso la socia Michelazzo ammetteva che il fantomatico fidanzato della Prati in realtà non fosse mai esistito, la Perriccio

buschini : retata Casamonica altro segnale per ribadire che non c’è posto per mafie nel Lazio : Roma – “Un ringraziamento, da parte mia e del Consiglio regionale del Lazio, a magistratura e forze dell’ordine che senza sosta lavorano per ripristinare la legalita’ nel nostro territorio. L’operazione di oggi e’ un altro, fondamentale, segnale per ribadire che non c’e’ posto per le mafie nel Lazio”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro ...

Favino : ""buscetta? Un ignorante coraggioso - non è un eroe. Per interpretarlo sono ingrassato 9 chili" : Pierfrancesco Favino ce l’ha fatta anche questa volta con Il Traditore. Il film, unico italiano in concorso al Festival di Cannes, ha ricevuto tredici minuti di applausi in occasione della première mondiale. L’attore, protagonista nei panni del pentito mafioso Buscetta, racconta al Corriere e a La Stampa il lavoro svolto per interpretare questo personaggio. “Buscetta non è un eroe: è un uomo ...

Caso Prati - Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. E la Prati vuota il sacco e ammette che Mark Caltagirone non esiste : Televisione Caso Prati, “Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche e vivono insieme da anni. Pamela (Prati) è piena di debiti da Bingo” di Giuseppe Candela Dopo quasi due mesi il Caso Prati-Caltagirone potrebbe essere giunto al capolinea. La showgirl sarda sarà ospite sabato a Verissimo ma nel corso dell’intervista ...