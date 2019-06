Campagna contro la denatalità | Partorisci in Veneto | avrai lettino e ombrellone

Elezioni europee - Mario Giordano ad Agorà : "La Campagna di Luigi Di Maio contro la Lega non ha pagato" : "Per il Movimento 5 Stelle la scelta di una campagna elettorale così dura nei confronti della Lega e di Matteo Salvini non ha pagato". Mario Giordano, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, analizza la sconfitta di Luigi Di Maio e dei grillini alle Elezioni europee: "Non ne valeva la pena, qu

Billie Eilish lancia una Campagna contro la depressione! : La cantante idolo dei illenials soffre da anni di depressione, una malattia che ha condizionato tutta la sua vita e da cui non riesce a guarire. Per questo ha deciso di prestare il suo volto a una campagna di sensibilizzazione per far sentire meno solo chi soffre come lei. Anche Billie Eilish, la super star adorata dai millenial, ha appena deciso di partecipare a "Seize the Awkward", un’iniziativa in favore della salute mentale, in ...

"Scegliamo le parole giuste". Agcom lancia "Stop hate speech" - la Campagna contro l'incitamento all'odio : L’Agcom continua la propria battaglia contro le espressioni di odio. Il Consiglio dell’Autorità ha approvato le nuove “Disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech”, accompagnandole con uno spot.Nel video si vede un adulto che, dopo aver guardato in tv programmi che incitano all’odio, gioca a scarabeo con dei bambini ...

Mara Carfagna - l'Onu aderisce alla Campagna contro la violenza sulle donne "Non è normale che sia normale" : L’Onu aderisce a #nonènormalechesianormale, la campagna istituzionale contro la violenza sulle donne presentata il 25 novembre dalla Vicepreside della Camera Mara Carfagna. Con un tweet pubblicato da UnWomen, l’ente per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, anche le Nazioni Unite annunc

La Campagna contro il fumo #maggiorvapore = #minordanno : Un hashtag virale per tutto il mese di maggio: #maggiorvapore = #minordanno. È l’iniziativa nata spontaneamente nella comunità dei vaper italiani per colmare il silenzio e il vuoto di informazione istituzionale sul più efficace strumento per ridurre il danno da fumo: la sigaretta elettronica. La campagna parte dal basso, così come dal basso si è affermato l’uso della e-cigarette e vede unita tutta la filiera e il mondo del vaping italiano: dai ...

Io per lei - la nuova Campagna Telethon contro la distrofia muscolare #ioperlei : In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM – Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie ...

Le Iene contro il grillino Giarrusso : “Smettila di usare il nostro nome per fare Campagna elettorale” : Affondo della redazione de “Le Iene” contro il grillino Giarrusso “Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome ‘Iena’. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio!”. Si legge nella pagina Fb del programma Tv ‘Le Iene’ dove vIene postato un manifesto elettorale della ex-Iena, Dino Giarrusso, … Continue reading Le Iene contro il grillino Giarrusso: “Smettila di ...

Elezioni europee - Le Iene contro Dino Giarrusso : “Si fa Campagna elettorale per M5s con noi ma non c’entriamo nulla” : “Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome ‘Iena’. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio! Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle“. È la denuncia fatta dalla redazione de Le Iene in un comunicato in cui il programma di Mediaset prende le distanze dall’ex ...

Elisabetta Trenta rilancia lo scontro con Salvini : "Basta usare la paura delle don ne per la Campagna elettorale" : "Lo stupro e la violenza contro le donne è una cosa terribile sempre, indipendentemente dal ruolo che si riveste. Certo se vesti una carica pubblica è ancor più condannabile. Ma io non voglio immaginare cosa abbia potuto passare quella povera ragazza. Sono delle bestie lo ripeto. Sono persone senz'anima". In un'intervista al Corriere della sera, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, parla dello stupro di ...

Reddito di cittadinanza - bufera social : "Da adesso Campagna contro i Cinque Stelle" : In queste ore i beneficiari hanno iniziato a ricevere i messaggi di conferma della domanda da parte dell'Inps. Tanti i delusi dalla cifra destinatagli che riversano il proprio scontento sui social. Il presidente Inps Tridico si scusa per le polemiche sulla pagina Facebook...

