Basket | per la Serie A pubblico medio record dal 1997 1998

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : l’Italia esordisce vincendo con la Giordania e perdendo dalla Turchia : Nella seconda giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, si registra il debutto dell’Italia nel torneo maschile, l’unico nel quale il nostro Paese è rappresentato. Il primo incontro porta in dote un successo larghissimo contro la Giordania, per 21-3 (Picarelli 11, Basso 4, Borsetto e Deri 3). La seconda sfida, ben più complicata, vede invece gli azzurrini ...

Serie A Basket – Olimpia Milano - pronto il rinnovo per Vladimir Micov : Vladimir Micov pronto al rinnovo con l’Olimpia Milano: l’ala serba dovrebbe firmare un biennale che lo legherà alla società meneghina fino al 2021 Dopo il disastroso finale di stagione, concluso con l’eliminanzione al secondo turno dei Playoff contro la sorpresa Sassari, in casa Olimpia Milano è tempo di fare i conti con il mercato. In una società vincente, dopo un fallimento del genere, spesso sono tante le teste che ...

LIVE Venezia-Cremona Basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 49-49 - perfetta parità a dieci minuti dal termine! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani l’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...

Playoff Basket - Sassari batte pure l’unica certezza di Milano (James). Cremona scopre di saper difendere : 1-1 con Venezia : Sassari ora conosce un altro modo di vincere. Il 21esimo diverso, il più folle di tutti. I singoli di Milano l’hanno bombardata, aggredita, messa in un angolo. E la squadra di Pozzecco ha vinto comunque, ai supplementari e dopo la tripla del pareggio a 9 secondi dalla sirena, rendendo reale quello che pareva impossibile fino a qualche settimana fa: dopo gara2 di semifinale dei Playoff scudetto i campioni d’Italia sono sotto 2-0. In Sardegna ci ...

Diretta Treviglio Treviso/ Streaming video e tv : veneti per chiudere - Basket A2 - : Diretta Treviglio Treviso Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff basket A2, i veneti vogliono chiudere.

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari ad un successo dalla finale - a Milano serve l’impresa in trasferta per continuare a sperare : Appuntamento imperdibile in programma questa sera con un nuovo capitolo della entusiasmante sfida tra Sassari e Milano, semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le prime due partite hanno regalato uno spettacolo sensazionale e la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è riuscita ad espugnare il Forum di Assago in entrambe le occasioni dimostrando una condizione fisica e mentale prossima alla perfezione e proseguendo ...

Basket - Semifinali Playoff Serie A 2019 : in gara-2 Cremona batte Venezia per 78-74 e si riporta in parità nella serie : In un’emozionante gara-2 al PalaRadi la Vanoli Cremona pareggia i conti nella serie di semifinale dei Playoff con la Umana Reyer Venezia battendola per 78-74, ora la sfida si trasferisce al PalaTaliercio di Mestre per gara-3 e gara-4. Cremona parte fortissimo con un parziale iniziale di 10-2 ma Venezia torna sotto portandosi addirittura in vantaggio, l’equilibrio regna sovrano con la Vanoli che alla fine dei primi dieci minuti è avanti 22-20. i ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano crolla nel supplementare - Sassari allunga sul 2-0 con una prestazione superlativa : Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato presso il Forum di Assago, dove è andata in scena la seconda sfida tra Milano e Sassari, semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket. Al termine di una partita interminabile e appassionante, caratterizzata dai continui colpi di scena e dalla giocate stellari dei protagonisti più attesi, la formazione sarda è riuscita a strappare la vittoria con il punteggio di 101-112 dopo un tempo ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari Basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : padroni di casa per il pareggio - sardi per l’allungo : Buonasera appassionati di pallacanestro e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Sassari, secondo atto della semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019! Dopo lo straordinario spettacolo offerto dalle due squadre nella prima sfida, conclusa con il punteggio di 79-86 in favore formazione sarda, la partita di questa sera assume un’importanza capitale nell’equilibrio della serie: la compagine allenata da Simone Pianigiani è ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano non può più sbagliare - Sassari per ripetere l’impresa e avvicinare la finale : Le emozioni non sono mancate nel primo atto della Serie tra Milano e Sassari, semifinale Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le due formazioni hanno dimostrato di avere al momento qualcosa in più rispetto alle dirette avversarie e si sono affrontate in una sfida apertissima e spettacolare che ha visto gli uomini guidati da Gianmarco Pozzecco avere la meglio nel finale con il punteggio di 79-86. La situazione per la squadra di ...

Playoff Basket - Milano è imbarazzante e Sassari può andare in finale. Delitto perfetto di Venezia : è allarme Cremona : Gli spettatori, occhi a terra, si alzano dai seggiolini rossi degli spalti e alla spicciolata abbandonano il Forum. Sotto si gioca ancora, ma si sa già chi vince. Quando suona la sirena, dalla panchina di Sassari il commento è “testa alla 21esima“. Tradotto: alla 21esima partita consecutiva portata a casa. Pressing psicologico, strafottenza o sicurezza nei propri mezzi? Forse tutt’e tre le cose insieme. Sta di fatto che ...

Finals NBA – Kawhi Leonard ammette : “non gioco a Basket per la fama. Draymond Green? Sfida fondamentale” : Alla vigilia di Gara-1 delle Finals NBA, Kawhi Leonard parla del suo rapporto con il basket e della Sfida contro Draymond Green: la difesa di entrambi sarà fondamentale Nella tarda notte italiana, Toronto Raptors e Golden State Warriors si affronteranno in Gara-1 delle Finals NBA, ultima serie di questi splendidi Playoff. La franchigia canadese ha l’occasione della vita di affrontare gli Warriors ancora con qualche acciacco di troppo ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona alla sua prima semifinale - Venezia per cominciare bene in trasferta : Questa sera, alle ore 20:45, al PalaRadi si scriverà un pezzo di storia della pallacanestro italiana: per la prima volta la Vanoli Cremona sarà impegnata in una Serie di semifinale scudetto. Per l’occasione, arriva l’Umana Reyer Venezia, al suo quinto approdo al penultimo atto consecutivo. Nei quarti di finale la Vanoli ha saputo avere ragione dell’Alma Trieste con una grande prestazione in gara-4 in terra giuliana, ...