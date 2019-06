Abbronzarsi senza rischi

vanityfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Con l'arrivo della bella stagione e del caldo il desiderio di corre al mare, ma anche semplicemente di sdraiarsi al parco per godere dei raggi solari che scaldano la nostra pelle si fa sempre più forte. E se è vero che un viso abbronzato risulta immediatamente più sano e radioso, è altrettanto vero che per evitare danni precoci e tardivi che il sole può causare alla nostra pelle è necessario esporsi ai suoi raggi in modo consapevole e prudente. Il sole non va evitato, ma neppure sottovalutato. «L'eccessiva esposizione ai raggi UV – prosegue la dottoressa Pisacane – costituisce ...

