Roland Garros 2019 | Fabio Fognini a caccia dei quarti contro Alexander Zverev In campo

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il secondo lunedì delè particolarmente atteso per quel che riguarda i colori italiani:si gioca un posto neidi finale, in una sfida che lascia margini più che buoni al ligure. Anche se il tedesco è numero 5 delle classifiche mondiali, non è ancora riuscito ad esprimere questo suo potenziale negli Slam, e anche a Parigi ha confermato tutte le proprie difficoltà, mentreè uscito vincitore in modo brillante da una partita che poteva rivelarsi complicata,lo spagnolo Roberto Bautista Agut. A otto anni di distanza dall’incredibile partita con Albert Montañes, vinta dall’attuale numero 1 d’Italia su una gamba sola (il che gli precluse diverse settimane di attività) potrebbe verificarsi quello che allora non fu: il quartoNovak Djokovic, che sembra difficile vedere in difficoltà con il tedesco ...

